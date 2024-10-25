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كوبا تعلن استعدادها لتقاسم خبرتها في مجال الأدوية والعلوم مع "بريكس"
كوبا تعلن استعدادها لتقاسم خبرتها في مجال الأدوية والعلوم مع "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريّا، أن كوبا مستعدة لتبادل خبرتها مع دول "بريكس" في مجال الأدوية والعلوم والابتكار، وكذلك لتسهيل وصول بلدان... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T07:47+0000
2024-10-25T07:47+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
كوبا
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اقتصاد
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وقال باريلا خلال كلمته في قمة "بريكس" في قازان: "تعتبر كوبا مفتاح الخليج (خليج المكسيك)، وبفضل موقعها الاستراتيجي في البحر الكاريبي، يمكن لكوبا تسهيل وصول دول "بريكس" إلى الأسواق الهامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإقامة شراكات استراتيجية لصالح بلداننا"، وتم نشر نص كلمته على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكوبية.وأضاف: "نحن على استعداد أيضًا لمشاركة خبراتنا ونتائجنا في مختلف المجالات مثل صناعة الأدوية الطبية الحيوية والصحة والتعليم والعلوم والابتكار. فبلدنا يمتلك بنية تحتية مهمة وموارد بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً تعزز التعاون في مختلف قطاعات الإنتاج والاستثمار".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أعضاء "بريكس" في قمة كازان اتفقوا على قائمة الدول الشريكة في الرابطة. وحتى الآن، لم يتم نشر هذه القائمة للعامة.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241024/بيلاروسيا-مستعدة-للإسهام-في-إنشاء-منظومة-الأقمار-الصناعية-لدول-بريكس-1094124968.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, كوبا, العالم, اقتصاد
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, كوبا, العالم, اقتصاد

كوبا تعلن استعدادها لتقاسم خبرتها في مجال الأدوية والعلوم مع "بريكس"

07:47 GMT 25.10.2024
© Sputnik . Mihail Metzel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Mihail Metzel/POOL
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تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريّا، أن كوبا مستعدة لتبادل خبرتها مع دول "بريكس" في مجال الأدوية والعلوم والابتكار، وكذلك لتسهيل وصول بلدان الرابطة إلى أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقال باريلا خلال كلمته في قمة "بريكس" في قازان: "تعتبر كوبا مفتاح الخليج (خليج المكسيك)، وبفضل موقعها الاستراتيجي في البحر الكاريبي، يمكن لكوبا تسهيل وصول دول "بريكس" إلى الأسواق الهامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإقامة شراكات استراتيجية لصالح بلداننا"، وتم نشر نص كلمته على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكوبية.

ووفقًا للوزير، فإن كوبا تتوقع تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع دول "بريكس" والانضمام إلى التكتل كدولة شريكة.

وأضاف: "نحن على استعداد أيضًا لمشاركة خبراتنا ونتائجنا في مختلف المجالات مثل صناعة الأدوية الطبية الحيوية والصحة والتعليم والعلوم والابتكار. فبلدنا يمتلك بنية تحتية مهمة وموارد بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً تعزز التعاون في مختلف قطاعات الإنتاج والاستثمار".
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أمس, 13:40 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أعضاء "بريكس" في قمة كازان اتفقوا على قائمة الدول الشريكة في الرابطة. وحتى الآن، لم يتم نشر هذه القائمة للعامة.

وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
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