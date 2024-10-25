https://sarabic.ae/20241025/كوبا-تعلن-استعدادها-لتقاسم-خبرتها-في-مجال-الأدوية-والعلوم-مع-بريكس-1094147746.html

كوبا تعلن استعدادها لتقاسم خبرتها في مجال الأدوية والعلوم مع "بريكس"

كوبا تعلن استعدادها لتقاسم خبرتها في مجال الأدوية والعلوم مع "بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريّا، أن كوبا مستعدة لتبادل خبرتها مع دول "بريكس" في مجال الأدوية والعلوم والابتكار، وكذلك لتسهيل وصول بلدان... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T07:47+0000

2024-10-25T07:47+0000

2024-10-25T07:47+0000

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

كوبا

العالم

اقتصاد

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وقال باريلا خلال كلمته في قمة "بريكس" في قازان: "تعتبر كوبا مفتاح الخليج (خليج المكسيك)، وبفضل موقعها الاستراتيجي في البحر الكاريبي، يمكن لكوبا تسهيل وصول دول "بريكس" إلى الأسواق الهامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإقامة شراكات استراتيجية لصالح بلداننا"، وتم نشر نص كلمته على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكوبية.وأضاف: "نحن على استعداد أيضًا لمشاركة خبراتنا ونتائجنا في مختلف المجالات مثل صناعة الأدوية الطبية الحيوية والصحة والتعليم والعلوم والابتكار. فبلدنا يمتلك بنية تحتية مهمة وموارد بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً تعزز التعاون في مختلف قطاعات الإنتاج والاستثمار".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أعضاء "بريكس" في قمة كازان اتفقوا على قائمة الدول الشريكة في الرابطة. وحتى الآن، لم يتم نشر هذه القائمة للعامة.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

https://sarabic.ae/20241024/بيلاروسيا-مستعدة-للإسهام-في-إنشاء-منظومة-الأقمار-الصناعية-لدول-بريكس-1094124968.html

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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, كوبا, العالم, اقتصاد