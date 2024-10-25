https://sarabic.ae/20241025/شريان-الفولغا-يدحض-عزلة-روسيا-فيديو-1094149894.html
"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو
"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو
سبوتنيك عربي
بريكس
2024-10-25T11:59+0000
2024-10-25T11:59+0000
2024-10-25T13:28+0000
العالم
اقتصاد
قمة بريكس 2024
المدونات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094064229_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_61b2a2b84c12a3ac44ad3f3bfddf8a02.jpg
وشكل وزن وحجم الحضور والعدد الكبير من الزعماء والقادة والشخصيات الرفيعة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حضرت القمة، التي عقد في قازان، منعطفا كبيرا فاق التوقعات بالنسبة للكثيرين، والمشهد الذي جمع زعماء أكثر من 45% من سكان العالم، سيبقى مرسوما لفترة طويلة في ذاكرة الكثيرين لفترة طويلة.حضور كبير على ضفاف "شريان الفلوغا" فرض الحضور الكبير والتغطية العالمية للحدث الذي جرى في الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 من ذات الشهر، نفسه على وسائل الإعلام حول العالم.اعترافات من "خارج المجموعة"نشرت وسائل الإعلام الكثير من التعلقيات حول الحدث، لكن في هذه الأسطر سنركز على وسائل الإعلام الغربية، التي نوهت إلى أن ما شهدته مدينة قازان الروسية ليس حدثا عاديا بل سيكون له تأثير عالمي.وأشارت صحيفة ألمانية إلى أن "المستقبل بيد دول "بريكس"، سواء "أحب الغرب ذلك أم لا"، وأن "الدولار سيفقد موقعه القيادي".أما بالنسبة لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية، فقد أشارت هي الأخرى إلى أن "قمة بريكس أبطلت خطط الغرب. فهم فشلوا في عزل روسيا، بل على العكس، أصبحت المزيد من الدول مهتمة بالتعاون مع موسكو في إطار هذا التحالف"."نصف البشرية"... اجتماع الاقتصادات الأقوى في العالمأما ️صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فقد اعتبرت في تعليقها على الحدث أن "هيمنة الغرب قد انتهت. المستقبل بيد بريكس"، منوهة إلى أن بوتين يجمع الاقتصادات التي قد تفوق الغرب، وأن دول المجموعة تمثل ما يقارب نصف سكان العالم".وبدورها، اعتبرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية، أن "قمة بريكس في قازان تظهر أن روسيا ليست "معزولة" على الإطلاق. خاصة مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي"تيتانيك" تغرق أمام "موجة كبيرة"التعليقات خرجت أيضا من النمسا، حيث أشارت صحيفة "EXXpress" النمساوية، إلى أن "الغرب خرج من السباق مع "بريكس"، وأن "تيتانيك" أوروبا وأمريكا تغرق"، وأن "بريكس لا تعزز فقط موقعها في الاقتصاد، بل تصبح تحالفًا أكثر نفوذًا في السياسة الدولية".أما صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ، أشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قادرة تمامًا على إنشاء نظام دفع مالي مشترك".وبلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، ومحصول الأرز قرابة 54.8%، في عام 2022، وهي تعتبر منتجات استراتيجية وحيوية لأي دولة ومن أساسيات المخزون الغذائي الاستراتيجي للبشرية.حقوق آسيا وأفريقيا في مجلس الأمن... مطالب على الطاولة طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي، وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".على الرغم من بطء عملية التغيير التي يشهدها العالم، إلا أن هذه العملية تحدث بالفعل، ومن الصعب إيقافها، وتستند على معطيات ومفاهيم اجتماعية من جهة، وعلمية من جهة أخرى، يتعلق جزء منها بتغير مراكز الثقل الاقتصادي من جهة، وتغير الأرقام السكانية من جهة ثانية، ويدعم جميع ذلك، الاختلاف الثقافي العميق بين الشرق والغرب، فأغلب دول بريكس ما زالت مرتبطة بمفاهيم الأسرة والمجتمع والتقاليد المبنية على مستند أخلاقي طبيعي، فيما ابتعدت بعض الدول الغربية عن هذه المفاهيم وبدأت بتنفيذ سياسيات مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم.تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
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وسيم سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وسيم سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg
بريكس البريكس قازان روسيا الصين
بريكس البريكس قازان روسيا الصين
"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو
11:59 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 25.10.2024)
تصدرت قمة بريكس لعام 2024 التي عقدت في مدينة قازان الروسية وسائل الإعلام، إذ مثل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد من الأسباب على رأيها الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى السياسي.
وشكل وزن وحجم الحضور والعدد الكبير من الزعماء والقادة والشخصيات الرفيعة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حضرت القمة، التي عقد في قازان، منعطفا كبيرا فاق التوقعات بالنسبة للكثيرين، والمشهد الذي جمع زعماء أكثر من 45% من سكان العالم، سيبقى مرسوما لفترة طويلة في ذاكرة الكثيرين لفترة طويلة.
حضور كبير على ضفاف "شريان الفلوغا"
فرض الحضور الكبير والتغطية العالمية للحدث الذي جرى في الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 من ذات الشهر، نفسه على وسائل الإعلام حول العالم.
وعلى الرغم من محاولة البعض "تهميش" الحدث، إلا أن الانتشار الواسع لدول بريكس والتمثيل الكبير لهذه الدول في قازان على ضفاف نهر الفولغا العظيم، كان أثقل وزنا وأكبر تأثيرا من أصحاب نظرية "عزلة روسيا" المزعومة، وشكل الحضور الدولي الضخم على ضفاف "شريان الفولغا"، أطول وأغزر أنهار أوروبا، منعطفا كبيرا في العلاقات بين قارات العالم، على رأسها أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
اعترافات من "خارج المجموعة"
نشرت وسائل الإعلام الكثير من التعلقيات حول الحدث، لكن في هذه الأسطر سنركز على وسائل الإعلام الغربية، التي نوهت إلى أن ما شهدته مدينة قازان الروسية ليس حدثا عاديا بل سيكون له تأثير عالمي.
وأشارت صحيفة ألمانية إلى أن "المستقبل بيد دول "بريكس"، سواء "أحب الغرب ذلك أم لا"، وأن "الدولار سيفقد موقعه القيادي".
وبدوره، أكد موقع "Haber7" التركي أن أنقرة ترغب "في الانضمام إلى بريكس"، منوها بأن "الغرب سيختفي"، على حد وصفه.
أما بالنسبة لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية، فقد أشارت هي الأخرى إلى أن "قمة بريكس أبطلت خطط الغرب. فهم فشلوا في عزل روسيا، بل على العكس، أصبحت المزيد من الدول مهتمة بالتعاون مع موسكو في إطار هذا التحالف".
"نصف البشرية"... اجتماع الاقتصادات الأقوى في العالم
أما ️صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فقد اعتبرت في تعليقها على الحدث أن "هيمنة الغرب قد انتهت. المستقبل بيد بريكس"، منوهة إلى أن بوتين يجمع الاقتصادات التي قد تفوق الغرب، وأن دول المجموعة تمثل ما يقارب نصف سكان العالم".
وبدورها، اعتبرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية، أن "قمة بريكس في قازان تظهر أن روسيا ليست "معزولة" على الإطلاق. خاصة مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وتشكل مساحة دول "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، ويبلغ تعداد سكان دول المجموعة نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.
"تيتانيك" تغرق أمام "موجة كبيرة"
التعليقات خرجت أيضا من النمسا، حيث أشارت صحيفة "EXXpress" النمساوية، إلى أن "الغرب خرج من السباق مع "بريكس"، وأن "تيتانيك" أوروبا وأمريكا تغرق"، وأن "بريكس لا تعزز فقط موقعها في الاقتصاد، بل تصبح تحالفًا أكثر نفوذًا في السياسة الدولية".
أما صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ، أشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قادرة تمامًا على إنشاء نظام دفع مالي مشترك".
ويشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتبلغ احتياطيات دول مجموعة "بريكس" من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023.
وبلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، ومحصول الأرز قرابة 54.8%، في عام 2022، وهي تعتبر منتجات استراتيجية وحيوية لأي دولة ومن أساسيات المخزون الغذائي الاستراتيجي للبشرية.
حقوق آسيا وأفريقيا في مجلس الأمن... مطالب على الطاولة
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي، وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".
ويمثل هذا المطلب الكثير من الساسة والزعماء وقادة الرأي الذين يطالبون بزيادة تمثيل الدول الأفريقية والآسيوية في المجالس الأممية بناء على وزنها السكاني من جهة، وعلى تأثيرها الاقتصادي على العالم من جهة ثانية، بالتوازي مع تراجع الكثير من الدول على الساحة العالمية، من الناحية السياسية والسكانية والاقتصادية، مثل بريطانيا وفرنسا، فيما يطالب آخرون بضرورة نقل مقر الأمم المتحدة بناء على الكثير من المعطيات الجغرافية السكانية والاقتصادية أيضا.
على الرغم من بطء عملية التغيير التي يشهدها العالم، إلا أن هذه العملية تحدث بالفعل، ومن الصعب إيقافها، وتستند على معطيات ومفاهيم اجتماعية من جهة، وعلمية من جهة أخرى، يتعلق جزء منها بتغير مراكز الثقل الاقتصادي من جهة، وتغير الأرقام السكانية من جهة ثانية، ويدعم جميع ذلك، الاختلاف الثقافي العميق بين الشرق والغرب، فأغلب دول بريكس ما زالت مرتبطة بمفاهيم الأسرة والمجتمع والتقاليد المبنية على مستند أخلاقي طبيعي، فيما ابتعدت بعض الدول الغربية عن هذه المفاهيم وبدأت بتنفيذ سياسيات مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم.