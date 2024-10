https://sarabic.ae/20241025/شريان-الفولغا-يدحض-عزلة-روسيا-فيديو-1094149894.html

"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو

"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو

بريكس

2024-10-25T11:59+0000

2024-10-25T11:59+0000

2024-10-25T13:28+0000

وشكل وزن وحجم الحضور والعدد الكبير من الزعماء والقادة والشخصيات الرفيعة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حضرت القمة، التي عقد في قازان، منعطفا كبيرا فاق التوقعات بالنسبة للكثيرين، والمشهد الذي جمع زعماء أكثر من 45% من سكان العالم، سيبقى مرسوما لفترة طويلة في ذاكرة الكثيرين لفترة طويلة.حضور كبير على ضفاف "شريان الفلوغا" فرض الحضور الكبير والتغطية العالمية للحدث الذي جرى في الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 من ذات الشهر، نفسه على وسائل الإعلام حول العالم.اعترافات من "خارج المجموعة"نشرت وسائل الإعلام الكثير من التعلقيات حول الحدث، لكن في هذه الأسطر سنركز على وسائل الإعلام الغربية، التي نوهت إلى أن ما شهدته مدينة قازان الروسية ليس حدثا عاديا بل سيكون له تأثير عالمي.وأشارت صحيفة ألمانية إلى أن "المستقبل بيد دول "بريكس"، سواء "أحب الغرب ذلك أم لا"، وأن "الدولار سيفقد موقعه القيادي".أما بالنسبة لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية، فقد أشارت هي الأخرى إلى أن "قمة بريكس أبطلت خطط الغرب. فهم فشلوا في عزل روسيا، بل على العكس، أصبحت المزيد من الدول مهتمة بالتعاون مع موسكو في إطار هذا التحالف"."نصف البشرية"... اجتماع الاقتصادات الأقوى في العالمأما ️صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فقد اعتبرت في تعليقها على الحدث أن "هيمنة الغرب قد انتهت. المستقبل بيد بريكس"، منوهة إلى أن بوتين يجمع الاقتصادات التي قد تفوق الغرب، وأن دول المجموعة تمثل ما يقارب نصف سكان العالم".وبدورها، اعتبرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية، أن "قمة بريكس في قازان تظهر أن روسيا ليست "معزولة" على الإطلاق. خاصة مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي"تيتانيك" تغرق أمام "موجة كبيرة"التعليقات خرجت أيضا من النمسا، حيث أشارت صحيفة "EXXpress" النمساوية، إلى أن "الغرب خرج من السباق مع "بريكس"، وأن "تيتانيك" أوروبا وأمريكا تغرق"، وأن "بريكس لا تعزز فقط موقعها في الاقتصاد، بل تصبح تحالفًا أكثر نفوذًا في السياسة الدولية".أما صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ، أشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قادرة تمامًا على إنشاء نظام دفع مالي مشترك".وبلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، ومحصول الأرز قرابة 54.8%، في عام 2022، وهي تعتبر منتجات استراتيجية وحيوية لأي دولة ومن أساسيات المخزون الغذائي الاستراتيجي للبشرية.حقوق آسيا وأفريقيا في مجلس الأمن... مطالب على الطاولة طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي، وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".على الرغم من بطء عملية التغيير التي يشهدها العالم، إلا أن هذه العملية تحدث بالفعل، ومن الصعب إيقافها، وتستند على معطيات ومفاهيم اجتماعية من جهة، وعلمية من جهة أخرى، يتعلق جزء منها بتغير مراكز الثقل الاقتصادي من جهة، وتغير الأرقام السكانية من جهة ثانية، ويدعم جميع ذلك، الاختلاف الثقافي العميق بين الشرق والغرب، فأغلب دول بريكس ما زالت مرتبطة بمفاهيم الأسرة والمجتمع والتقاليد المبنية على مستند أخلاقي طبيعي، فيما ابتعدت بعض الدول الغربية عن هذه المفاهيم وبدأت بتنفيذ سياسيات مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم.تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟

