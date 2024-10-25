"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241025/شريان-الفولغا-يدحض-عزلة-روسيا-فيديو-1094149894.html
"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو
"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو
سبوتنيك عربي
بريكس
2024-10-25T11:59+0000
2024-10-25T13:28+0000
العالم
اقتصاد
قمة بريكس 2024
المدونات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094064229_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_61b2a2b84c12a3ac44ad3f3bfddf8a02.jpg
وشكل وزن وحجم الحضور والعدد الكبير من الزعماء والقادة والشخصيات الرفيعة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حضرت القمة، التي عقد في قازان، منعطفا كبيرا فاق التوقعات بالنسبة للكثيرين، والمشهد الذي جمع زعماء أكثر من 45% من سكان العالم، سيبقى مرسوما لفترة طويلة في ذاكرة الكثيرين لفترة طويلة.حضور كبير على ضفاف "شريان الفلوغا" فرض الحضور الكبير والتغطية العالمية للحدث الذي جرى في الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 من ذات الشهر، نفسه على وسائل الإعلام حول العالم.اعترافات من "خارج المجموعة"نشرت وسائل الإعلام الكثير من التعلقيات حول الحدث، لكن في هذه الأسطر سنركز على وسائل الإعلام الغربية، التي نوهت إلى أن ما شهدته مدينة قازان الروسية ليس حدثا عاديا بل سيكون له تأثير عالمي.وأشارت صحيفة ألمانية إلى أن "المستقبل بيد دول "بريكس"، سواء "أحب الغرب ذلك أم لا"، وأن "الدولار سيفقد موقعه القيادي".أما بالنسبة لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية، فقد أشارت هي الأخرى إلى أن "قمة بريكس أبطلت خطط الغرب. فهم فشلوا في عزل روسيا، بل على العكس، أصبحت المزيد من الدول مهتمة بالتعاون مع موسكو في إطار هذا التحالف"."نصف البشرية"... اجتماع الاقتصادات الأقوى في العالمأما ️صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فقد اعتبرت في تعليقها على الحدث أن "هيمنة الغرب قد انتهت. المستقبل بيد بريكس"، منوهة إلى أن بوتين يجمع الاقتصادات التي قد تفوق الغرب، وأن دول المجموعة تمثل ما يقارب نصف سكان العالم".وبدورها، اعتبرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية، أن "قمة بريكس في قازان تظهر أن روسيا ليست "معزولة" على الإطلاق. خاصة مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي"تيتانيك" تغرق أمام "موجة كبيرة"التعليقات خرجت أيضا من النمسا، حيث أشارت صحيفة "EXXpress" النمساوية، إلى أن "الغرب خرج من السباق مع "بريكس"، وأن "تيتانيك" أوروبا وأمريكا تغرق"، وأن "بريكس لا تعزز فقط موقعها في الاقتصاد، بل تصبح تحالفًا أكثر نفوذًا في السياسة الدولية".أما صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ، أشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قادرة تمامًا على إنشاء نظام دفع مالي مشترك".وبلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، ومحصول الأرز قرابة 54.8%، في عام 2022، وهي تعتبر منتجات استراتيجية وحيوية لأي دولة ومن أساسيات المخزون الغذائي الاستراتيجي للبشرية.حقوق آسيا وأفريقيا في مجلس الأمن... مطالب على الطاولة طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي، وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".على الرغم من بطء عملية التغيير التي يشهدها العالم، إلا أن هذه العملية تحدث بالفعل، ومن الصعب إيقافها، وتستند على معطيات ومفاهيم اجتماعية من جهة، وعلمية من جهة أخرى، يتعلق جزء منها بتغير مراكز الثقل الاقتصادي من جهة، وتغير الأرقام السكانية من جهة ثانية، ويدعم جميع ذلك، الاختلاف الثقافي العميق بين الشرق والغرب، فأغلب دول بريكس ما زالت مرتبطة بمفاهيم الأسرة والمجتمع والتقاليد المبنية على مستند أخلاقي طبيعي، فيما ابتعدت بعض الدول الغربية عن هذه المفاهيم وبدأت بتنفيذ سياسيات مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم.تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
وسيم سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg
وسيم سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094064229_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_2132dc513c6b4b451033eb27b146dd44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريكس البريكس قازان روسيا الصين
بريكس البريكس قازان روسيا الصين

"شريان الفولغا" يدحض "عزلة روسيا"... فيديو

11:59 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (من اليسار إلى اليمين) خلال حفل موسيقي قبل مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (من اليسار إلى اليمين) خلال حفل موسيقي قبل مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وسيم سليمان - سبوتنيك عربي
وسيم سليمان
كل المواضيع
تصدرت قمة بريكس لعام 2024 التي عقدت في مدينة قازان الروسية وسائل الإعلام، إذ مثل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد من الأسباب على رأيها الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى السياسي.
وشكل وزن وحجم الحضور والعدد الكبير من الزعماء والقادة والشخصيات الرفيعة الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حضرت القمة، التي عقد في قازان، منعطفا كبيرا فاق التوقعات بالنسبة للكثيرين، والمشهد الذي جمع زعماء أكثر من 45% من سكان العالم، سيبقى مرسوما لفترة طويلة في ذاكرة الكثيرين لفترة طويلة.

حضور كبير على ضفاف "شريان الفلوغا"

فرض الحضور الكبير والتغطية العالمية للحدث الذي جرى في الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 من ذات الشهر، نفسه على وسائل الإعلام حول العالم.

وعلى الرغم من محاولة البعض "تهميش" الحدث، إلا أن الانتشار الواسع لدول بريكس والتمثيل الكبير لهذه الدول في قازان على ضفاف نهر الفولغا العظيم، كان أثقل وزنا وأكبر تأثيرا من أصحاب نظرية "عزلة روسيا" المزعومة، وشكل الحضور الدولي الضخم على ضفاف "شريان الفولغا"، أطول وأغزر أنهار أوروبا، منعطفا كبيرا في العلاقات بين قارات العالم، على رأسها أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

اعترافات من "خارج المجموعة"

نشرت وسائل الإعلام الكثير من التعلقيات حول الحدث، لكن في هذه الأسطر سنركز على وسائل الإعلام الغربية، التي نوهت إلى أن ما شهدته مدينة قازان الروسية ليس حدثا عاديا بل سيكون له تأثير عالمي.
وأشارت صحيفة ألمانية إلى أن "المستقبل بيد دول "بريكس"، سواء "أحب الغرب ذلك أم لا"، وأن "الدولار سيفقد موقعه القيادي".

وبدوره، أكد موقع "Haber7" التركي أن أنقرة ترغب "في الانضمام إلى بريكس"، منوها بأن "الغرب سيختفي"، على حد وصفه.

أما بالنسبة لصحيفة "Le Figaro" الفرنسية، فقد أشارت هي الأخرى إلى أن "قمة بريكس أبطلت خطط الغرب. فهم فشلوا في عزل روسيا، بل على العكس، أصبحت المزيد من الدول مهتمة بالتعاون مع موسكو في إطار هذا التحالف".

"نصف البشرية"... اجتماع الاقتصادات الأقوى في العالم

أما ️صحيفة "The New York Times" الأمريكية، فقد اعتبرت في تعليقها على الحدث أن "هيمنة الغرب قد انتهت. المستقبل بيد بريكس"، منوهة إلى أن بوتين يجمع الاقتصادات التي قد تفوق الغرب، وأن دول المجموعة تمثل ما يقارب نصف سكان العالم".
وبدورها، اعتبرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية، أن "قمة بريكس في قازان تظهر أن روسيا ليست "معزولة" على الإطلاق. خاصة مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

وتشكل مساحة دول "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، ويبلغ تعداد سكان دول المجموعة نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.

"تيتانيك" تغرق أمام "موجة كبيرة"

التعليقات خرجت أيضا من النمسا، حيث أشارت صحيفة "EXXpress" النمساوية، إلى أن "الغرب خرج من السباق مع "بريكس"، وأن "تيتانيك" أوروبا وأمريكا تغرق"، وأن "بريكس لا تعزز فقط موقعها في الاقتصاد، بل تصبح تحالفًا أكثر نفوذًا في السياسة الدولية".
أما صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ، أشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قادرة تمامًا على إنشاء نظام دفع مالي مشترك".

ويشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتبلغ احتياطيات دول مجموعة "بريكس" من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023.

وبلغ محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 نحو 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، ومحصول الأرز قرابة 54.8%، في عام 2022، وهي تعتبر منتجات استراتيجية وحيوية لأي دولة ومن أساسيات المخزون الغذائي الاستراتيجي للبشرية.

حقوق آسيا وأفريقيا في مجلس الأمن... مطالب على الطاولة

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي، وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".

ويمثل هذا المطلب الكثير من الساسة والزعماء وقادة الرأي الذين يطالبون بزيادة تمثيل الدول الأفريقية والآسيوية في المجالس الأممية بناء على وزنها السكاني من جهة، وعلى تأثيرها الاقتصادي على العالم من جهة ثانية، بالتوازي مع تراجع الكثير من الدول على الساحة العالمية، من الناحية السياسية والسكانية والاقتصادية، مثل بريطانيا وفرنسا، فيما يطالب آخرون بضرورة نقل مقر الأمم المتحدة بناء على الكثير من المعطيات الجغرافية السكانية والاقتصادية أيضا.

على الرغم من بطء عملية التغيير التي يشهدها العالم، إلا أن هذه العملية تحدث بالفعل، ومن الصعب إيقافها، وتستند على معطيات ومفاهيم اجتماعية من جهة، وعلمية من جهة أخرى، يتعلق جزء منها بتغير مراكز الثقل الاقتصادي من جهة، وتغير الأرقام السكانية من جهة ثانية، ويدعم جميع ذلك، الاختلاف الثقافي العميق بين الشرق والغرب، فأغلب دول بريكس ما زالت مرتبطة بمفاهيم الأسرة والمجتمع والتقاليد المبنية على مستند أخلاقي طبيعي، فيما ابتعدت بعض الدول الغربية عن هذه المفاهيم وبدأت بتنفيذ سياسيات مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم.
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала