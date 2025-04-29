https://sarabic.ae/20250429/بوتين-تزوير-التاريخ-يؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-1099989531.html
بوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة
بوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك يتعين على روسيا أن ندافع بحزم عن حقيقة النصر العظيم. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T07:16+0000
2025-04-29T07:16+0000
2025-04-29T07:31+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته الترحيبية لمنظمي وضيوف معرض "لا حق في النسيان. في الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، والتي قرأتها نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: "اليوم نرى العواقب الوخيمة يؤدي لتزييف الحقائق التاريخية".وأضاف: "لذلك يجب علينا أن ندافع بقوة عن الحقيقة بشأن المساهمة الحاسمة لآبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا في النصر العظيم، وأن نردع أولئك الذين يحاولون تبرير جرائم الغزاة والقتلة، الذين يسعون في أيامنا هذه إلى إحياء أيديولوجية التفوق الوطني والاستئثار".
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روسيا
بوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة
07:16 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 07:31 GMT 29.04.2025)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك يتعين على روسيا أن ندافع بحزم عن حقيقة النصر العظيم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته الترحيبية لمنظمي وضيوف معرض "لا حق في النسيان. في الذكرى الثمانين للنصر العظيم"، والتي قرأتها نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: "اليوم نرى العواقب الوخيمة يؤدي لتزييف الحقائق التاريخية".
وأضاف: "لذلك يجب علينا أن ندافع بقوة عن الحقيقة بشأن المساهمة الحاسمة لآبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا في النصر العظيم، وأن نردع أولئك الذين يحاولون تبرير جرائم الغزاة والقتلة، الذين يسعون في أيامنا هذه إلى إحياء أيديولوجية التفوق الوطني والاستئثار".