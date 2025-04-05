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https://sarabic.ae/20250405/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استبعاد-موسكو-ومينسك-من-فعاليات-الذكرى-الـ80-للنصر-في-ألمانيا-1099237836.html
الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا
الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على توصية الخارجية الألمانية بعدم دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى فعاليات تكريم الذكرى الثمانين للنصر في... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T09:51+0000
2025-04-05T09:51+0000
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"أشارت زاخاروفا إلى ما نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ"، التي كتبت بالإشارة إلى وثيقة مغلقة لوزارة الخارجية الألمانية، أن دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى الفعاليات الاحتفالية ذات الأهمية الاتحادية والإقليمية والمحلية غير مسموح بها، في حين يمكن للمؤسسات استخدام "حق الطرد حسب تقديرها".في هذا العام، لم تتم دعوة ممثلي السفارة الروسية إلى الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو (أوشفيتشيم) على يد القوات السوفيتية في 27 يناير/كانون الثاني. ووصفت روسيا هذا القرار بأنه تجديف وجزء من حملة معادية لروسيا لتزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية.وبحسب البيانات الروسية الرسمية، خسر الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى نحو 27 مليون شخص، بما في ذلك العسكريون والمدنيون. تشكل هذه الخسائر واحدة من أكثر الصفحات مأساوية في تاريخ العالم وتعكس المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على ألمانيا النازية.ينص المرسوم الرئاسي بشأن أساسيات سياسة الدولة على أن الغرب يستخدم تزوير التاريخ كسلاح في حرب المعلومات لتدمير سلامة روسيا. كما يلجأ إلى "تشويه الذاكرة التاريخية وتشويه الحقيقة التاريخية"، والتقييمات السلبية لأحداث التاريخ الروسي، وانتشار الأفكار الخاطئة عن روسيا.وهناك تحدٍ مماثل آخر يتمثل في السياسات غير الودية التي تنتهجها الدول الأخرى، والتي تهدف إلى إنكار أو التقليل من أهمية المساهمة التاريخية التي قدمتها روسيا في تطور الحضارة العالمية.الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدةالرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو
https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html
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روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار ألمانيا

الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا

09:51 GMT 05.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على توصية الخارجية الألمانية بعدم دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى فعاليات تكريم الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.
"أشارت زاخاروفا إلى ما نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ"، التي كتبت بالإشارة إلى وثيقة مغلقة لوزارة الخارجية الألمانية، أن دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى الفعاليات الاحتفالية ذات الأهمية الاتحادية والإقليمية والمحلية غير مسموح بها، في حين يمكن للمؤسسات استخدام "حق الطرد حسب تقديرها".

وقالت على قناة "تلغرام": "في حد ذاتها، فإن حقيقة أن الورثة الأيديولوجيين والأحفاد المباشرين لجلادي هتلر سوف يقومون بطرد الروس من المناسبات الاحتفالية المخصصة للنصر تبدو بالفعل بمثابة إهانة صارخة. ومع ذلك، حتى هنا، فإن بيربوك (وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا) وفريقها من أينزاتسغروبن (فرق الموت والإعدام النازية)، ليسوا أصليين، لكنهم يستعيرون حرفيًا تقريبًا تجربة أسلافهم. إذا قامت قوات الأمن الألمانية بالفعل بطرد الروس والبيلاروسيين والمواطنين السوفييت السابقين، بما في ذلك اليهود، من الأحداث الاحتفالية، فلا يمكن ذلك أن ما يسمى بأي شيء آخر غير إحياء النازية، "انتصار لإرادة بيربوك".

في هذا العام، لم تتم دعوة ممثلي السفارة الروسية إلى الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو (أوشفيتشيم) على يد القوات السوفيتية في 27 يناير/كانون الثاني. ووصفت روسيا هذا القرار بأنه تجديف وجزء من حملة معادية لروسيا لتزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكو
28 فبراير, 14:47 GMT
وبحسب البيانات الروسية الرسمية، خسر الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى نحو 27 مليون شخص، بما في ذلك العسكريون والمدنيون. تشكل هذه الخسائر واحدة من أكثر الصفحات مأساوية في تاريخ العالم وتعكس المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على ألمانيا النازية.

وقد لاحظت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن بعض الدول الغربية تحاول تحريف التاريخ. وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا ملزمة بضمان الحفاظ على الحقيقة بشأن الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها.

ينص المرسوم الرئاسي بشأن أساسيات سياسة الدولة على أن الغرب يستخدم تزوير التاريخ كسلاح في حرب المعلومات لتدمير سلامة روسيا. كما يلجأ إلى "تشويه الذاكرة التاريخية وتشويه الحقيقة التاريخية"، والتقييمات السلبية لأحداث التاريخ الروسي، وانتشار الأفكار الخاطئة عن روسيا.
وهناك تحدٍ مماثل آخر يتمثل في السياسات غير الودية التي تنتهجها الدول الأخرى، والتي تهدف إلى إنكار أو التقليل من أهمية المساهمة التاريخية التي قدمتها روسيا في تطور الحضارة العالمية.
الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو
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