https://sarabic.ae/20250405/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استبعاد-موسكو-ومينسك-من-فعاليات-الذكرى-الـ80-للنصر-في-ألمانيا-1099237836.html

الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا

الخارجية الروسية تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على توصية الخارجية الألمانية بعدم دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى فعاليات تكريم الذكرى الثمانين للنصر في... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T09:51+0000

2025-04-05T09:51+0000

2025-04-05T09:51+0000

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"أشارت زاخاروفا إلى ما نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ"، التي كتبت بالإشارة إلى وثيقة مغلقة لوزارة الخارجية الألمانية، أن دعوة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى الفعاليات الاحتفالية ذات الأهمية الاتحادية والإقليمية والمحلية غير مسموح بها، في حين يمكن للمؤسسات استخدام "حق الطرد حسب تقديرها".في هذا العام، لم تتم دعوة ممثلي السفارة الروسية إلى الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو (أوشفيتشيم) على يد القوات السوفيتية في 27 يناير/كانون الثاني. ووصفت روسيا هذا القرار بأنه تجديف وجزء من حملة معادية لروسيا لتزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية.وبحسب البيانات الروسية الرسمية، خسر الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى نحو 27 مليون شخص، بما في ذلك العسكريون والمدنيون. تشكل هذه الخسائر واحدة من أكثر الصفحات مأساوية في تاريخ العالم وتعكس المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على ألمانيا النازية.ينص المرسوم الرئاسي بشأن أساسيات سياسة الدولة على أن الغرب يستخدم تزوير التاريخ كسلاح في حرب المعلومات لتدمير سلامة روسيا. كما يلجأ إلى "تشويه الذاكرة التاريخية وتشويه الحقيقة التاريخية"، والتقييمات السلبية لأحداث التاريخ الروسي، وانتشار الأفكار الخاطئة عن روسيا.وهناك تحدٍ مماثل آخر يتمثل في السياسات غير الودية التي تنتهجها الدول الأخرى، والتي تهدف إلى إنكار أو التقليل من أهمية المساهمة التاريخية التي قدمتها روسيا في تطور الحضارة العالمية.الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدةالرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو

https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html

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