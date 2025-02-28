https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html
مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكو
مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، بأن دولة أوروبية تخطط لإرسال حرس الشرف لقواتها المسلحة للمشاركة في العرض العسكري في يوم النصر في 9 أيار/مايو في موسكو. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T14:47+0000
2025-02-28T14:47+0000
2025-02-28T14:47+0000
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وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "صربيا تخطط لإرسال حرس الشرف من القوات المسلحة للبلاد للمشاركة في العرض العسكري في يوم النصر في 9 أيار/مايو في موسكو".وفي يناير/كانون الثاني، قال وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، إنه تمت دعوة وحدات عسكرية من 19 دولة صديقة لحضور عرض النصر، وقد أكد بعضها بالفعل مشاركته.
https://sarabic.ae/20250228/وزارة-الخارجية-الروسية-تعيين-ألكسندر-دارشيف-سفيرا-جديدا-لروسيا-لدى-واشنطن--1098266989.html
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روسيا, العالم
مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكو
أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، بأن دولة أوروبية تخطط لإرسال حرس الشرف لقواتها المسلحة للمشاركة في العرض العسكري في يوم النصر في 9 أيار/مايو في موسكو.
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "صربيا تخطط لإرسال حرس الشرف من القوات المسلحة للبلاد للمشاركة في العرض العسكري في يوم النصر في 9 أيار/مايو في موسكو".
وأشار المصدر الى أنه تم تأكيد المشاركة قائلا: "نعم، لقد تم تأكيد ذلك".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أواخر العام الماضي إنه اتفق مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو على الذهاب إلى موسكو لحضور موكب النصر.
وفي يناير/كانون الثاني، قال وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، إنه تمت دعوة وحدات عسكرية من 19 دولة صديقة لحضور عرض النصر، وقد أكد بعضها بالفعل مشاركته.