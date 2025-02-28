وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/وزارة-الخارجية-الروسية-تعيين-ألكسندر-دارشيف-سفيرا-جديدا-لروسيا-لدى-واشنطن--1098266989.html
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت مذكرة للخارجية الروسية، تتضمن اتفاقا بشأن تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا في واشنطن. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T14:25+0000
2025-02-28T14:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102069/12/1020691243_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_39837018ed153df31339009d700d8a63.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "سلم الجانب الأمريكي مذكرة رسمية للخارجية الروسية، تتضمن الاتفاق على تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر نيكيتيش دارشيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".ومن المتوقع أن يغادر دارشيف إلى مركز عمله في المستقبل القريب. تخرج دارشيف من جامعة موسكو الحكومية عام 1983، يتحدث الانجليزية والفرنسية ويعمل في الوزارة منذ عام 1992. ومن أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2021، كان سفيرًا لدى كندا، ومنذ يناير 2021 مديرًا لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، أناتولي أنتونوف من مهامه كسفير لروسيا لدى الولايات المتحدة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.
https://sarabic.ae/20250228/الكرملين-الجيش-الروسي-يراقب-الوضع-في-منطقة-البلطيق-ويتخذ-الإجراءات-المناسبة-1098259184.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102069/12/1020691243_0:0:2112:1584_1920x0_80_0_0_01cfe716559b8effa347336fc0751ff3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن

14:25 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 14:32 GMT 28.02.2025)
© Photo / Kent Wangالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / Kent Wang
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت مذكرة للخارجية الروسية، تتضمن اتفاقا بشأن تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا في واشنطن.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "سلم الجانب الأمريكي مذكرة رسمية للخارجية الروسية، تتضمن الاتفاق على تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر نيكيتيش دارشيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".
ومن المتوقع أن يغادر دارشيف إلى مركز عمله في المستقبل القريب.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة
12:15 GMT
تخرج دارشيف من جامعة موسكو الحكومية عام 1983، يتحدث الانجليزية والفرنسية ويعمل في الوزارة منذ عام 1992. ومن أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2021، كان سفيرًا لدى كندا، ومنذ يناير 2021 مديرًا لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، أناتولي أنتونوف من مهامه كسفير لروسيا لدى الولايات المتحدة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала