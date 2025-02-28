https://sarabic.ae/20250228/وزارة-الخارجية-الروسية-تعيين-ألكسندر-دارشيف-سفيرا-جديدا-لروسيا-لدى-واشنطن--1098266989.html
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت مذكرة للخارجية الروسية، تتضمن اتفاقا بشأن تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا في واشنطن. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T14:25+0000
2025-02-28T14:25+0000
2025-02-28T14:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "سلم الجانب الأمريكي مذكرة رسمية للخارجية الروسية، تتضمن الاتفاق على تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر نيكيتيش دارشيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".ومن المتوقع أن يغادر دارشيف إلى مركز عمله في المستقبل القريب. تخرج دارشيف من جامعة موسكو الحكومية عام 1983، يتحدث الانجليزية والفرنسية ويعمل في الوزارة منذ عام 1992. ومن أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2021، كان سفيرًا لدى كندا، ومنذ يناير 2021 مديرًا لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، أناتولي أنتونوف من مهامه كسفير لروسيا لدى الولايات المتحدة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.
https://sarabic.ae/20250228/الكرملين-الجيش-الروسي-يراقب-الوضع-في-منطقة-البلطيق-ويتخذ-الإجراءات-المناسبة-1098259184.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الروسية: تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى واشنطن
14:25 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 14:32 GMT 28.02.2025)
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت مذكرة للخارجية الروسية، تتضمن اتفاقا بشأن تعيين ألكسندر دارشيف سفيرا جديدا لروسيا في واشنطن.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "سلم الجانب الأمريكي مذكرة رسمية للخارجية الروسية، تتضمن الاتفاق على تعيين مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر نيكيتيش دارشيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".
ومن المتوقع أن يغادر دارشيف إلى مركز عمله في المستقبل القريب.
تخرج دارشيف من جامعة موسكو الحكومية عام 1983، يتحدث الانجليزية والفرنسية ويعمل في الوزارة منذ عام 1992. ومن أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2021، كان سفيرًا لدى كندا، ومنذ يناير 2021 مديرًا لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، أناتولي أنتونوف من مهامه كسفير لروسيا لدى الولايات المتحدة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.