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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/الكرملين-الجيش-الروسي-يراقب-الوضع-في-منطقة-البلطيق-ويتخذ-الإجراءات-المناسبة-1098259184.html
الكرملين: الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة
الكرملين: الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T12:15+0000
2025-02-28T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السويدية، توماس نيلسون: "بشكل عام، نحن نتحدث عن مشاركة واسعة النطاق في الحلف (الناتو)، لذلك، بالطبع، يراقب جيشنا عن كثب ذلك ويراقب كل هذه العمليات ويتخذ الإجراءات المناسبة".قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الموقف المنطقي الذي يجب أن تتخذه روسيا في بناء حوار مع الولايات المتحدة، علما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض باستمرار للانتقاد بسبب سعيه للتحدث مع الجميع من موقع "قوة" باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين: "نريد بناء حوار ليس فقط مع أمريكا، بل مع جميع الدول مبني على الاحترام والمنفعة المتبادلة".وكشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".
https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تكشف-تفاصيل-اجتماع-الوفدين-الروسي-والأمريكي-في-إسطنبول-1098258371.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة

12:15 GMT 28.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يراقب الوضع في منطقة البلطيق ويتخذ الإجراءات المناسبة.
وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السويدية، توماس نيلسون: "بشكل عام، نحن نتحدث عن مشاركة واسعة النطاق في الحلف (الناتو)، لذلك، بالطبع، يراقب جيشنا عن كثب ذلك ويراقب كل هذه العمليات ويتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تريد بناء حوار مبني على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الموقف المنطقي الذي يجب أن تتخذه روسيا في بناء حوار مع الولايات المتحدة، علما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض باستمرار للانتقاد بسبب سعيه للتحدث مع الجميع من موقع "قوة" باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين: "نريد بناء حوار ليس فقط مع أمريكا، بل مع جميع الدول مبني على الاحترام والمنفعة المتبادلة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
11:23 GMT
وكشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".
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