https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تكشف-تفاصيل-اجتماع-الوفدين-الروسي-والأمريكي-في-إسطنبول-1098258371.html
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T11:23+0000
2025-02-28T11:23+0000
2025-02-28T11:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشيف.وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "الجانبين أكدا بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى نتائج عملية تهدف إلى تهيئة الظروف لتحسين العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي بلدينا. وطلب الجانب الأمريكي بشكل ملموس النظر في إمكانية استعادة حركة الطيران المباشر. وكانت المناقشات جوهرية وعملية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال هذه القناة".وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتهاأمريكا تعد مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا دون أي خطاب معاد لروسيا
https://sarabic.ae/20250222/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-الاستعدادات-للقاء-بوتين-وترامب-جارية-لكنها-في-مرحلة-مبكرة-1098053038.html
https://sarabic.ae/20250222/ريابكوف-موسكو-تسعى-للعمل-مع-واشنطن-لتجاوز-العراقيل-في-العلاقات-الثنائية-بأسرع-وقت-ممكن-1098054867.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة
بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين تطرقا أيضا إلى القضايا المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة عقارات إلى الجانب الروسي "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة من "2016-2018".
وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشيف.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "الجانبين أكدا بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى نتائج عملية تهدف إلى تهيئة الظروف لتحسين العلاقات الثنائية
بما يخدم مصالح شعبي بلدينا. وطلب الجانب الأمريكي بشكل ملموس النظر في إمكانية استعادة حركة الطيران المباشر. وكانت المناقشات جوهرية وعملية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال هذه القناة".
وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي
مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.