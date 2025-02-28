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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T11:23+0000

2025-02-28T11:23+0000

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشيف.وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "الجانبين أكدا بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى نتائج عملية تهدف إلى تهيئة الظروف لتحسين العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي بلدينا. وطلب الجانب الأمريكي بشكل ملموس النظر في إمكانية استعادة حركة الطيران المباشر. وكانت المناقشات جوهرية وعملية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال هذه القناة".وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتهاأمريكا تعد مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا دون أي خطاب معاد لروسيا

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