https://sarabic.ae/20250220/أمريكا-تتجنب-تأييد-قرار-ضد-روسيا-في-الأمم-المتحدة-للمرة-الأولى-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1097990274.html
أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:51+0000
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من الوثيقة، ويطالب مشروع القرار الحالي، الذي تم إعداده في 24 فبراير/شباط الماضي، موسكو "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا". ومن بين المطالبين بالمشروع: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق، فيما لم تكن الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.وأضاف نيبينزيا: "يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".وبدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن مهمة للغاية.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من الوثيقة، ويطالب مشروع القرار الحالي، الذي تم إعداده في 24 فبراير/شباط الماضي، موسكو "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا".
ومن بين المطالبين بالمشروع: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق، فيما لم تكن الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا "المرحلة الساخنة" من الأزمة الأوكرانية.
وأضاف نيبينزيا: "يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح
ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".
وبدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن مهمة للغاية.