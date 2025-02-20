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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من الوثيقة، ويطالب مشروع القرار الحالي، الذي تم إعداده في 24 فبراير/شباط الماضي، موسكو "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا". ومن بين المطالبين بالمشروع: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق، فيما لم تكن الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.وأضاف نيبينزيا: "يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".وبدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن مهمة للغاية.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
https://sarabic.ae/20250218/الأمم-المتحدة-تعلق-على-المباحثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1097935779.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

11:51 GMT 20.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© POOL
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للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من الوثيقة، ويطالب مشروع القرار الحالي، الذي تم إعداده في 24 فبراير/شباط الماضي، موسكو "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا".
ومن بين المطالبين بالمشروع: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق، فيما لم تكن الولايات المتحدة مدرجة في هذه القائمة.
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا "المرحلة الساخنة" من الأزمة الأوكرانية.
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الأمم المتحدة تعلق على المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
18 فبراير, 20:12 GMT
وأضاف نيبينزيا: "يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".
وبدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تابعت" المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن مهمة للغاية.
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
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