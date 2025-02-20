https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-سيستأنف-في-جميع-المجالات-1097988495.html
الكرملين: الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في جميع المجالات
الكرملين: الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في جميع المجالات
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على استئناف الحوار في جميع مجالات التعاون . 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "تم اتخاذ قرار ببدء استئناف الحوار الروسي الأمريكي في المجالات كافة".وأشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تتم عمليات تبادل جديدة للسجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى القرار حول استئناف الحوار بين البلدين بكافة المجالات.وأشار بيسكوف إلى أن نهج إدارة ترامب بشأن ضرورة إحلال السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات يلقى استحسان موسكو.وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تصريح ترامب دليلا على الخلافات بين أوكرانيا والولايات المتحدة: "يقولون (إدارة ترامب) إنه من الضروري إحلال السلام في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال المفاوضات. وقد لاحظنا أيضًا أن هذا الموقف يلقى استحساننا خلافًا لموقف الإدارة السابقة، وهنا نتفق تمامًا مع الإدارة الأمريكية".وفي وقت سابق، نوّه بيسكوف إلى أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن".وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياالكرملين يكشف عن تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في جميع المجالات
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على استئناف الحوار في جميع مجالات التعاون .
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "تم اتخاذ قرار ببدء استئناف الحوار الروسي الأمريكي في المجالات كافة".
وأشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تتم عمليات تبادل جديدة للسجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى القرار حول استئناف الحوار بين البلدين بكافة المجالات.
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "تم اتخاذ قرار ببدء استئناف الحوار الروسي الأمريكي في كافة المجالات. وبطبيعة الحال، هذا الموضوع (تبادل السجناء) مدرج على جدول أعمال علاقاتنا الثنائية، وبالتالي لا يمكن استبعاده".
وأشار بيسكوف إلى أن نهج إدارة ترامب بشأن ضرورة إحلال السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات يلقى استحسان موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تصريح ترامب دليلا على الخلافات بين أوكرانيا والولايات المتحدة: "يقولون (إدارة ترامب) إنه من الضروري إحلال السلام في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال المفاوضات. وقد لاحظنا أيضًا أن هذا الموقف يلقى استحساننا خلافًا لموقف الإدارة السابقة،
وهنا نتفق تمامًا مع الإدارة الأمريكية".
وفي وقت سابق، نوّه بيسكوف إلى أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية
، بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن".
وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض،
يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.