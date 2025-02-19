https://sarabic.ae/20250219/الكرملين-يكشف-عن-تفاصيل-حول-لقاء-بوتين-وترامب-1097968571.html
الكرملين يكشف عن تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب
الكرملين يكشف عن تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأمريكا عبرتا في الرياض عن إرادتهما السياسية لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T17:02+0000
2025-02-19T17:02+0000
2025-02-19T17:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "في الرياض تم التعبير عن الإرادة السياسية لكلا الجانبين لتنظيم مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".وأشار بيسكوف إلى أنه من الواضح أن هناك في العالم من لن يعجبه تطبيع الحوار بين روسيا وأمريكا، وتلك القوى ستفعل شيئا لتقويض الحوار بين موسكو وواشنطن.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات للصحفيين إنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب مؤكدا أن الرغبة في عقد اللقاء متبادلة بين الرئيسين.وأضاف: "لكني أكرر مرة أخرى، يجب الاستعداد لهذا اللقاء حتى تكون هناك نتيجة".
https://sarabic.ae/20250219/بوتين-يعلق-على-نتائج-المحادثات-في-الرياض--1097961407.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يكشف عن تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأمريكا عبرتا في الرياض عن إرادتهما السياسية لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت ممكن.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "في الرياض تم التعبير عن الإرادة السياسية لكلا الجانبين لتنظيم مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "تم الاتفاق على البدء فورًا بالاستعدادات الملموسة والموضوعية لذلك (اللقاء بين بوتين وترامب)".
وأشار بيسكوف إلى أنه من الواضح أن هناك في العالم من لن يعجبه تطبيع الحوار بين روسيا وأمريكا، وتلك القوى ستفعل شيئا لتقويض الحوار بين موسكو وواشنطن.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات للصحفيين إنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب مؤكدا أن الرغبة في عقد اللقاء متبادلة بين الرئيسين.
وقال: "كما تعلمون، ينبغي الاستعداد لهذا الأمر، وسأكون سعيدًا بلقاء الرئيس الأمريكي ترامب، فالرغبة في عقد مثل هذا الاجتماع متبادلة. لم نر بعضنا لفترة طويلة، في الأربع السنوات الأخيرة لم تكن بيننا علاقات وثيقة، لكن عندما كان رئيسا، التقينا وناقشنا كثيرًا العلاقات بين دولنا".
وأضاف: "لكني أكرر مرة أخرى، يجب الاستعداد لهذا اللقاء حتى تكون هناك نتيجة".