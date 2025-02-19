https://sarabic.ae/20250219/بوتين-يعلق-على-نتائج-المحادثات-في-الرياض--1097961407.html
بوتين يعلق على نتائج المحادثات في الرياض
بوتين يعلق على نتائج المحادثات في الرياض
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، كان وديا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:50+0000
2025-02-19T13:50+0000
2025-02-19T14:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوتين في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال بشأن المحادثات مع أمريكا في الرياض: "نقدر كثيرا نتائج المحادثات بين الممثلين الروس والأمريكيين في الرياض".وأكد بوتين أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.وأضاف: "هناك العديد من القضايا التي يتعين حلها والتي تشارك فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من حقيقة أننا بالطبع نولي أهمية أساسية للوضع المتعلق بالمسار الأوكراني".وأشار بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى.وأكد أن روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا.وأوضح بوتين أن الوفد الروسي أكد أن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات في الرياض منفتح على العمل المشترك.وأكد بوتين أن الهدف وموضوع المناقشات في لقاء الرياض كان استعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلال محادثتهما الهاتفية، بأن واشنطن تنطلق من أن المفاوضات ستجري بمشاركة كل من روسيا وأوكرانيا وأنه لن يتم استبعاد أوكرانيا منها.وشكر بوتين السلطات السعودية على تنظيم مكان لقاء الوفدين الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أنه سيتصل بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قريبا.وأعرب بوتين عن دهشته من ضبط النفس الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه "حلفائه الأوروبيين" الذين يتصرفون بطريقة غير مناسبة.وأكد أن الزعماء الأوروبيين جميعا تدخلوا بشكل مباشر في حملة الانتخاب الرئاسية في الولايات المتحدة، حتى أنهم ذهبوا إلى حد إهانة المرشحين.وأوضح بوتين أنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب مؤكدا أن الرغبة في عقد اللقاء متبادلة بين الرئيسين.ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبلغ أصدقاءها في مجموعة "بريكس" بنتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.وأكد بوتين أن تلقى قبل ساعة معلومات تفيد بأن جنودا من القوات المسلحة الروسية عبروا الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله.وعلق بوتين حول الاستهداف الأوكراني لمحطة ضخ النفط التابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، قائلا إن هجمات من هذا النوع مستحيلة بدون استطلاع فضائي.وأوضح أن الهستيريا التي أصابت كييف بسبب غيابها عن طاولة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في محلها.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يعلق على نتائج المحادثات في الرياض
13:50 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 19.02.2025)
يتبع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، كان وديا.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال بشأن المحادثات مع أمريكا في الرياض: "نقدر كثيرا نتائج المحادثات بين الممثلين الروس والأمريكيين في الرياض".
وأكد بوتين أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.
في رأيي، لقد اتخذنا الخطوة الأولى لاستئناف العمل في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذا يشمل الشرق الأوسط بالمعنى الواسع للكلمة، مع الأخذ في الاعتبار وجودنا المستمر في سوريا، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وما إلى ذلك.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "هناك العديد من القضايا التي يتعين حلها والتي تشارك فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من حقيقة أننا بالطبع نولي أهمية أساسية للوضع المتعلق بالمسار الأوكراني".
وأشار بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى.
لدينا (روسيا وأمريكا) قضايا أخرى، مثل الاقتصاد، وعملنا المشترك في أسواق الطاقة العالمية والفضاء، بالطبع، كل هذا كان موضوعًا للدراسة والنقاش خلال الاجتماع في الرياض.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد أن روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا.
روسيا لم ترفض قط الاتصالات مع الأوروبيين، ولم ترفض روسيا قط عملية التفاوض مع أوكرانيا، بل إن شركائنا في هذه المفاوضات هم الذين رفضوا، والأوروبيون هم الذين أوقفوا الاتصالات مع روسيا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن الوفد الروسي أكد أن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات في الرياض منفتح على العمل المشترك.
وأكد بوتين أن الهدف وموضوع المناقشات في لقاء الرياض كان استعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال: "يصعب تسوية العديد من القضايا بما في ذلك الأزمة الأوكرانية دون رفع مستوى الثقة، وكان الغرض من هذا اللقاء هو رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة".
وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلال محادثتهما الهاتفية، بأن واشنطن تنطلق من أن المفاوضات ستجري بمشاركة كل من روسيا وأوكرانيا وأنه لن يتم استبعاد أوكرانيا منها.
أما بالنسبة لعملية التفاوض، فقد قال لي الرئيس ترامب خلال المحادثة الهاتفية، وأستطيع أن أؤكد ذلك، أن الولايات المتحدة تنطلق بطبيعة الحال من أن عملية التفاوض ستتم بمشاركة كل من روسيا وأوكرانيا، وأن لا أحداً يستبعد أوكرانيا من هذه العملية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشكر بوتين السلطات السعودية على تنظيم مكان لقاء الوفدين الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أنه سيتصل بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قريبا.
أعتقد أنه في اليومين المقبلين، فاليوم غير ممكن لأنني في رحلة إلى سانت بطرسبورغ، في الأيام القليلة المقبلة سأتصل بولي العهد (السعودي) وأشكره شخصيًا على هذه المساعدة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأعرب بوتين عن دهشته من ضبط النفس الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه "حلفائه الأوروبيين" الذين يتصرفون بطريقة غير مناسبة.
وأكد أن الزعماء الأوروبيين جميعا تدخلوا بشكل مباشر في حملة الانتخاب الرئاسية في الولايات المتحدة، حتى أنهم ذهبوا إلى حد إهانة المرشحين.
ما الذي شهدناه للتو خلال هذه الحملة الانتخابية؟ لقد تدخل جميع الزعماء الأوروبيين، دون استثناء، بشكل مباشر في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. ووصل الأمر إلى حد إهانة المرشحين بشكل مباشر.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب مؤكدا أن الرغبة في عقد اللقاء متبادلة بين الرئيسين.
ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبلغ أصدقاءها في مجموعة "بريكس" بنتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.
نحن من جانبنا، دون أدنى شك، سنبلغ أصدقائنا في إطار مجموعة "بريكس". نعرف مصلحتهم في تسوية العلاقات الروسية الأوكرانية وإنهاء الأعمال العدائية. نتعامل مع مقترحاتهم باحترام، وفي المستقبل القريب سنبلغهم بنتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن تلقى قبل ساعة معلومات تفيد بأن جنودا من القوات المسلحة الروسية عبروا الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله.
وعلق بوتين حول الاستهداف الأوكراني لمحطة ضخ النفط التابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، قائلا إن هجمات من هذا النوع مستحيلة بدون استطلاع فضائي.
وأوضح أن الهستيريا التي أصابت كييف بسبب غيابها عن طاولة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في محلها.