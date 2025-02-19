https://sarabic.ae/20250219/بوتين-يعلق-على-نتائج-المحادثات-في-الرياض--1097961407.html

بوتين يعلق على نتائج المحادثات في الرياض

بوتين يعلق على نتائج المحادثات في الرياض

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، كان وديا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T13:50+0000

2025-02-19T13:50+0000

2025-02-19T14:33+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بوتين في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال بشأن المحادثات مع أمريكا في الرياض: "نقدر كثيرا نتائج المحادثات بين الممثلين الروس والأمريكيين في الرياض".وأكد بوتين أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.وأضاف: "هناك العديد من القضايا التي يتعين حلها والتي تشارك فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من حقيقة أننا بالطبع نولي أهمية أساسية للوضع المتعلق بالمسار الأوكراني".وأشار بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى.وأكد أن روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا.وأوضح بوتين أن الوفد الروسي أكد أن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات في الرياض منفتح على العمل المشترك.وأكد بوتين أن الهدف وموضوع المناقشات في لقاء الرياض كان استعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلال محادثتهما الهاتفية، بأن واشنطن تنطلق من أن المفاوضات ستجري بمشاركة كل من روسيا وأوكرانيا وأنه لن يتم استبعاد أوكرانيا منها.وشكر بوتين السلطات السعودية على تنظيم مكان لقاء الوفدين الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أنه سيتصل بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قريبا.وأعرب بوتين عن دهشته من ضبط النفس الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه "حلفائه الأوروبيين" الذين يتصرفون بطريقة غير مناسبة.وأكد أن الزعماء الأوروبيين جميعا تدخلوا بشكل مباشر في حملة الانتخاب الرئاسية في الولايات المتحدة، حتى أنهم ذهبوا إلى حد إهانة المرشحين.وأوضح بوتين أنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب مؤكدا أن الرغبة في عقد اللقاء متبادلة بين الرئيسين.ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبلغ أصدقاءها في مجموعة "بريكس" بنتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.وأكد بوتين أن تلقى قبل ساعة معلومات تفيد بأن جنودا من القوات المسلحة الروسية عبروا الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله.وعلق بوتين حول الاستهداف الأوكراني لمحطة ضخ النفط التابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، قائلا إن هجمات من هذا النوع مستحيلة بدون استطلاع فضائي.وأوضح أن الهستيريا التي أصابت كييف بسبب غيابها عن طاولة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في محلها.

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