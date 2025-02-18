ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T22:37+0000
2025-02-18T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية. روسيا تريد أن تفعل شيئا".ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.كما الرئيس ترامب الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين.وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.
https://sarabic.ae/20250218/-وزير-الخارجية-الروسي-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-تطوير-العلاقات-الثنائية-1097931634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_befb2789766ae1746a9fee347e873ad1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا

ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا

22:37 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية. روسيا تريد أن تفعل شيئا".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا. مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.
ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.
وشدد على أن روسيا قادرة على "تدمير المدن الأوكرانية بنسبة 100%" بسرعة، لكنها لا تريد ذلك. مؤكدًا أنه لا يرى ضرورة لخفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
كما الرئيس ترامب الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.
ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزير الخارجية الروسي وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
16:36 GMT
وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين.
وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала