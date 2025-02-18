https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T22:37+0000
2025-02-18T22:37+0000
2025-02-18T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية. روسيا تريد أن تفعل شيئا".ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.كما الرئيس ترامب الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين.وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.
https://sarabic.ae/20250218/-وزير-الخارجية-الروسي-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-تطوير-العلاقات-الثنائية-1097931634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_befb2789766ae1746a9fee347e873ad1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية، لافتا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية
. روسيا تريد أن تفعل شيئا".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا. مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.
ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.
وشدد على أن روسيا قادرة على "تدمير المدن الأوكرانية بنسبة 100%" بسرعة، لكنها لا تريد ذلك. مؤكدًا أنه لا يرى ضرورة لخفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
كما الرئيس ترامب الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.
ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.
وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين.
وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.