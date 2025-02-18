وزير الخارجية الروسي وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
© МИД РФ/
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تبادل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وجهات النظر حول الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في العالم، وذلك عقب المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "خلال وجودهما (الوفد الروسي) في الرياض، استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ويوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي)، وأعربا عن امتنانهما للتنظيم الممتاز للمفاوضات الروسية الأمريكية".
⚡️وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 18, 2025
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش جلسات المحادثات الروسية - الأمريكية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/jfZVSSg3hh
وتابع البيان: "كما تم بحث قضايا تنفيذ الاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التطوير الشامل للعلاقات الثنائية".
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن لافروف ناقش مع ولي العهد "التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول هذه التطورات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.