لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
19:13 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 19:26 GMT 17.02.2025)
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يصلان إلى المملكة العربية السعودية
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تجرى مفاوضات روسية أمريكية.
وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما هي النتيجة المثالية التي يمكن أن يسفر عنها لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض: "سنرى، الشيء الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن".
📹 وزير الخارجية ومساعد الرئيس الروسي يصلان إلى الرياض للمشاركة في المفاوضات الروسية-الأمريكية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 17, 2025
قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن "الهدف الرئيسي هو بدء تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن". "هناك أشخاص جادون، وقد وصلنا بنهج جدي أيضًا." pic.twitter.com/kTl5bq2sHP
وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرصة لتهدئة التوترات بين البلدين بعد المحادثات، أن الوفد الروسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات بنهج جاد مع الوفد الأمريكي.
وهبطت الطائرة الحكومية في مطار العاصمة الرياض، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية، يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وأشار أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض إلى المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفد، قائلا: "مناقشة قضايا استعادة العلاقات الطبيعية، ومناقشة قضايا بدء مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، وكذلك مناقشة آفاق الاتصالات على أعلى مستوى، هذه هي المهام الثلاث".