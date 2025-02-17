https://sarabic.ae/20250217/لافروف-وأوشاكوف-يصلان-إلى-السعودية-1097890014.html

لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية

لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تجرى مفاوضات روسية... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T19:13+0000

2025-02-17T19:13+0000

2025-02-17T19:26+0000

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وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما هي النتيجة المثالية التي يمكن أن يسفر عنها لقاء الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض: "سنرى، الشيء الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن".وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرصة لتهدئة التوترات بين البلدين بعد المحادثات، أن الوفد الروسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات بنهج جاد مع الوفد الأمريكي.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض إلى المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفد، قائلا: "مناقشة قضايا استعادة العلاقات الطبيعية، ومناقشة قضايا بدء مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، وكذلك مناقشة آفاق الاتصالات على أعلى مستوى، هذه هي المهام الثلاث".روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا

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