https://sarabic.ae/20250217/روسيا-هناك-احتمال-لإنهاء-المرحلة-الساخنة-في-الأزمة-الأوكرانية-1097886451.html
روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانية
روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا "المرحلة... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:58+0000
2025-02-17T16:58+0000
2025-02-17T16:58+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نرى جميعًا العمليات التي تجري في العالم اليوم بعد وصول الإدارة الجمهورية إلى السلطة في الولايات المتحدة، وكما دعونا على مدى الأشهر العديدة الماضية، دخلت الدبلوماسية أخيرًا اللعبة. هناك احتمالات، بأن المرحلة الساخنة من الأزمة الأوكرانية قد تنتهي قريبًا".وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق ولا يمكن أن يكونا طرفا في أي اتفاقيات مستقبلية لحل الأزمة في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا "المرحلة الساخنة" من الأزمة الأوكرانية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نرى جميعًا العمليات التي تجري في العالم اليوم بعد وصول الإدارة الجمهورية إلى السلطة في الولايات المتحدة، وكما دعونا على مدى الأشهر العديدة الماضية، دخلت الدبلوماسية أخيرًا اللعبة. هناك احتمالات، بأن المرحلة الساخنة من الأزمة الأوكرانية قد تنتهي قريبًا".
وأضاف نيبينزيا: "يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق ولا يمكن أن يكونا طرفا في أي اتفاقيات مستقبلية لحل الأزمة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض
، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.