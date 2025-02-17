https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يعلن-توجه-وفد-روسي-إلى-الرياض-للقاء-مسؤوليين-أمريكيين--عاجل--1097859190.html

الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين

الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T09:46+0000

2025-02-17T09:46+0000

2025-02-17T10:09+0000

روسيا

السعودية

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وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم، وبناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض".وأشار بيسكوف إلى أن "المحادثات ستخصص للتحضير للمفاوضات المحتملة بشأن التسوية الأوكرانية".وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن لافروف وأوشاكوف، سيقدمان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا حول نتائج المحادثات في المملكة العربية السعودية.وأكد بيسكوف أن التصريحات بشأن ضرورة وقف الصراع في أوكرانيا "أمر إيجابي".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة: "بينما تستمر العملية العسكرية الخاصة، فإن ديناميكياتها معروفة جيدا. جميع الخبراء يرون هذه الديناميكيات، ويسجلونها بدقة. من المستحيل قول أي شيء آخر الآن".وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أن السعوديين يلعبون دورا رئيسيا في المفاوضات، وأن السعودية كانت جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسته.وذكرت "إن بي سي نيوز"، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تخطط لمفاوضات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا، أولا، قبل عقد قمة مشتركة روسية - أمريكية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ٌد أجريا محادثة هاتفية، الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتوترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون.. وسألتقي بوتين قريبا جدا.. فيديو

https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أمريكي-السعودية-ستكون-وسيطا-في-مفاوضات-حل-الصراع-الأوكراني-1097854544.html

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