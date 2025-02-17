https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يعلن-توجه-وفد-روسي-إلى-الرياض-للقاء-مسؤوليين-أمريكيين--عاجل--1097859190.html
الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين
الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T09:46+0000
2025-02-17T09:46+0000
2025-02-17T10:09+0000
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السعودية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم، وبناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض".وأشار بيسكوف إلى أن "المحادثات ستخصص للتحضير للمفاوضات المحتملة بشأن التسوية الأوكرانية".وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن لافروف وأوشاكوف، سيقدمان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا حول نتائج المحادثات في المملكة العربية السعودية.وأكد بيسكوف أن التصريحات بشأن ضرورة وقف الصراع في أوكرانيا "أمر إيجابي".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة: "بينما تستمر العملية العسكرية الخاصة، فإن ديناميكياتها معروفة جيدا. جميع الخبراء يرون هذه الديناميكيات، ويسجلونها بدقة. من المستحيل قول أي شيء آخر الآن".وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أن السعوديين يلعبون دورا رئيسيا في المفاوضات، وأن السعودية كانت جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسته.وذكرت "إن بي سي نيوز"، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تخطط لمفاوضات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا، أولا، قبل عقد قمة مشتركة روسية - أمريكية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ٌد أجريا محادثة هاتفية، الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتوترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون.. وسألتقي بوتين قريبا جدا.. فيديو
https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أمريكي-السعودية-ستكون-وسيطا-في-مفاوضات-حل-الصراع-الأوكراني-1097854544.html
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روسيا, السعودية
الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيين
09:46 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 17.02.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم، وبناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض".
وتابع: "من المتوقع أن يعقدوا يوم غد الثلاثاء، في الرياض، اجتماعا مع نظرائهما الأمريكيين، والذي سيخصص في المقام الأول لاستعادة كامل نطاق العلاقات الروسية الأمريكية".
وأشار بيسكوف إلى أن "المحادثات ستخصص للتحضير للمفاوضات المحتملة بشأن التسوية الأوكرانية".
ووفقا له، فإنه سيتم "غدا الثلاثاء، مناقشة موضوع تنظيم لقاء بين الرئيسين، من بين أمور أخرى".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن لافروف وأوشاكوف، سيقدمان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا حول نتائج المحادثات في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن اختيار السعودية كمكان للمفاوضات، جاء لأنها تناسب الجانبين الروسي والأمريكي، مضيفا: "هذا قرار مشترك".
وأكد بيسكوف أن التصريحات بشأن ضرورة وقف الصراع في أوكرانيا "أمر إيجابي".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة: "بينما تستمر العملية العسكرية الخاصة، فإن ديناميكياتها معروفة جيدا. جميع الخبراء يرون هذه الديناميكيات، ويسجلونها بدقة. من المستحيل قول أي شيء آخر الآن".
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أن السعوديين يلعبون دورا رئيسيا في المفاوضات، وأن السعودية كانت جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسته.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإنه من المتوقع أن الاجتماع الأول بين روسيا وأمريكا، قد يعقد في السعودية، يوم غد الثلاثاء.
وذكرت "إن بي سي نيوز"، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تخطط لمفاوضات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا، أولا، قبل عقد قمة مشتركة روسية - أمريكية.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بـ"السعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني، خلال مدة 100 يوم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ٌد أجريا محادثة هاتفية، الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.