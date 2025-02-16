https://sarabic.ae/20250216/ترامب-روسيا-قوية-هزمت-هتلر-ونابليون-والرئيس-بوتين-يريد-إنهاء-الحرب-قريبا-1097845233.html
ترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون والرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب قريبا
ترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون والرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب قريبا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب قريبًا، مؤكدًا أنه يرى رغبة موسكو في حل الصراع سريعًا. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T23:23+0000
2025-02-16T23:23+0000
2025-02-16T23:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد وقف القتال. أستطيع أن أرى ذلك"، واصفًا روسيا بأنها قوية و"هزمت هتلر ونابليون".ولدى سؤاله شأن موعد عقد اجتماع مع الرئيس الروسي في السعودية: "لم يتم تحديد الموعد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا".وقال ترامب لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة زيلينسكي في مفاوضات السلام: "سوف يشارك، نعم"، مشددًا على أن روسيا تريد المفاوضات "وإلا فإنها ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة".يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية.بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين يريد السلام".وأضاف، "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20250216/صحيفة-روسية-المحادثات-حول-أوكرانيا-بمشاركة-موسكو-ستنطلق-الثلاثاء-في-الرياض-1097845043.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون والرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب قريبا
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب قريبًا، مؤكدًا أنه يرى رغبة موسكو في حل الصراع سريعًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد وقف القتال. أستطيع أن أرى ذلك"، واصفًا روسيا بأنها قوية و"هزمت هتلر ونابليون
".
وأضاف ترامب: "إنهم (الروس) يقاتلون منذ فترة طويلة، ويفعلون هذا منذ فترة طويلة". لافتًا إلى أنه سأل الرئيس بوتين عن هذا الأمر خلال محادثة جرت بينهما مؤخرا، قائلاً: "أعتقد أنه يريد إنجاز هذا الأمر وبسرعة"، مؤكدا أن فلاديمير زيلينسكي لديه رغبة مماثلة.
ولدى سؤاله شأن موعد عقد اجتماع مع الرئيس الروسي في السعودية: "لم يتم تحديد الموعد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا".
وقال ترامب لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة زيلينسكي في مفاوضات السلام: "سوف يشارك، نعم"، مشددًا على أن روسيا تريد المفاوضات "وإلا فإنها ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة".
يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية.
وأكد الرئيس بوتين الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق ترامب الرأي إزاء إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".
بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين يريد السلام".
وأضاف، "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".
وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.