https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أمريكي-السعودية-ستكون-وسيطا-في-مفاوضات-حل-الصراع-الأوكراني-1097854544.html

إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني

إعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بأن المملكة العربية السعودية لا تنوي فقط توفير منصة للمفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا فحسب، بل العمل للوساطة بين الجانبين. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T08:30+0000

2025-02-17T08:30+0000

2025-02-17T08:30+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول سعودي: "لن تقتصر مهمة المملكة على الاستضافة، بل ستشارك في دور الوساطة، وستقوم بأكثر من مجرد استضافة المفاوضات، وستتوسط بين الجانبين".وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أن السعوديين يلعبون دورا رئيسيا في المفاوضات، وأن السعودية كانت جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسته.وذكرت "إن بي سي نيوز"، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تخطط لمفاوضات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا، أولا، قبل عقد قمة مشتركة روسية - أمريكية.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدر مطلع، أن فلاديمير زيلينسكي، ورئيس مكتبه أندريه يرماك، لا يخططان لحضور الاجتماع بشأن أوكرانيا، في المملكة العربية السعودية.وأكد أن "المساعدة في ضمان أمن أوكرانيا، من شأنه أن يعزز أمن المملكة المتحدة وأوروبا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ٌد أجريا محادثة هاتفية، الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.صحيفة روسية: محادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق غدا الثلاثاء في الرياضمستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة

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