https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أوروبا-تدرس-نشر-نحو-30-ألف-جندي-في-أوكرانيا-1097887547.html

إعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا

إعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين، بأن الدول الأوروبية تدرس نشر ما يتراوح بين 25 و30 ألف جندي في أوكرانيا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T17:28+0000

2025-02-17T17:28+0000

2025-02-17T17:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "النسخة الأحدث من الخطة الأوروبية تتضمن إنشاء قوة ردع تتألف من عدة ألوية، ربما من 25 إلى 30 ألف جندي، لن يتم نشرها على طول خط التماس، لكنها ستكون جاهزة لإظهار القوة".وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. ويعتقد الجهاز أن ذلك سيصبح احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.في الوقت ذاته، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار القصير الأمد وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتناإعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل

https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html

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