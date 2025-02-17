ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html
ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا مستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن البلاد. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:55+0000
2025-02-17T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c66562209c2530d1e182e00af0cd972.jpg
وقال ستارمر: "المملكة المتحدة على استعداد للعب دور قيادي في تسريع العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذا يشمل الدعم المستمر للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي خصصت له المملكة المتحدة بالفعل ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2030 على الأقل".ووفقا له فإنه يشعر "بشدة" بالمسؤولية المرتبطة بإمكانية تعريض القوات البريطانية للخطر، لكن مساعدة كييف من شأنها أن تضمن أمن القارة وبريطانيا نفسها.وكتب رئيس الوزراء مقال نشرته صحيفة "تلغراف": "لقد تحدثنا عن هذا الأمر لفترة طويلة جدًا - والرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب محق في مطالبته لنا بأن نفعل ذلك".وأشار إلى أنه ينوي الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد.وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت في وقت سابق، أن بعض الدول الأوروبية تعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا؛ وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب المخاوف بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع.وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.وقال نيبينزيا لوكالة "ريا نوفستي": "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيلزيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
https://sarabic.ae/20250210/روسيا-أي-قوات-حفظ-سلام-في-أوكرانيا-دون-تفويض-من-الأمم-المتحدة-هي-هدف-مشرع-لقواتنا-1097627977.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4f00365f6f4584237150dfde7646cc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

07:55 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا مستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن البلاد.
وقال ستارمر: "المملكة المتحدة على استعداد للعب دور قيادي في تسريع العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذا يشمل الدعم المستمر للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي خصصت له المملكة المتحدة بالفعل ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2030 على الأقل".

وأضاف: "لكن هذا يعني أيضًا الاستعداد في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا من خلال إرسال قواتنا إلى البلاد إذا لزم الأمر".

ووفقا له فإنه يشعر "بشدة" بالمسؤولية المرتبطة بإمكانية تعريض القوات البريطانية للخطر، لكن مساعدة كييف من شأنها أن تضمن أمن القارة وبريطانيا نفسها.

وحثّ ستارمر أوروبا إلى تكثيف جهودها الأمنية من خلال زيادة الإنفاق عليه والقيام بدور أكبر في حلف الناتو.

وكتب رئيس الوزراء مقال نشرته صحيفة "تلغراف": "لقد تحدثنا عن هذا الأمر لفترة طويلة جدًا - والرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب محق في مطالبته لنا بأن نفعل ذلك".
وأشار إلى أنه ينوي الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد.
القوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتنا
10 فبراير, 07:12 GMT
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت في وقت سابق، أن بعض الدول الأوروبية تعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا؛ وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب المخاوف بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع.

وفي طليعة هذه الجهود تأتي بريطانيا وفرنسا. قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا "عاجلاً أم آجلاً".

وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.
وقال نيبينزيا لوكالة "ريا نوفستي": "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала