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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250122/زيلينسكي-يدعو-الغرب-مجددا-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097054923.html
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا، فلاديمير زيلينسكي، مجددا الدول الغربية إلى إرسال قواتها إلى أوكرانيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T19:53+0000
2025-01-22T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سيكون من الرائع لو كانت لدينا قوات (للحفاظ على السلام بعد الصراع)".وأضاف: "لكن هذا (إرسال قوات لحفظ السلام) لا يمكن أن يحدث من دون الولايات المتحدة، لن يخاطر أحد من دون الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن النزاع الأوكراني، مشددًا على أن هدف التسوية يجب ألا يقتصر على هدنة قصيرة، بل تحقيق سلام مستدام. وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الروسي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر وأساس العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا حاليا.
https://sarabic.ae/20250122/ترامب-علاقتي-بالرئيس-بوتين-جيدة-للغاية-ولا-أريد-إلحاق-الضرر-بروسيا-1097049678.html
https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا

19:53 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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دعا، فلاديمير زيلينسكي، مجددا الدول الغربية إلى إرسال قواتها إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سيكون من الرائع لو كانت لدينا قوات (للحفاظ على السلام بعد الصراع)".

وفي السياق ذاته، أشار زيلينسكي إلى أن هؤلاء العسكريين لن يتمركزوا في كييف، كما يريد بعض الشركاء الغربيين.

وأضاف: "لكن هذا (إرسال قوات لحفظ السلام) لا يمكن أن يحدث من دون الولايات المتحدة، لن يخاطر أحد من دون الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
16:30 GMT
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم فقط.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أكد على أهمية تسريع عملية السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته متابعة المفاوضات شخصيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
20 يناير, 13:50 GMT
في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن النزاع الأوكراني، مشددًا على أن هدف التسوية يجب ألا يقتصر على هدنة قصيرة، بل تحقيق سلام مستدام.

ودعا بوتين إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي النقطة التي دأبت روسيا على التأكيد عليها في مواقفها السابقة.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الروسي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر وأساس العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا حاليا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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