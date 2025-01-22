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ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس بوتين جيدة للغاية".وأردف ترامب، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم والعقوبات على كل ما تبيعه روسيا، للولايات المتحدة والعديد من الدول المشاركة الأخرى".وقال: "يمكننا إنهاء هذه الحرب بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، الطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لإبرام صفقة، لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح!".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهيجندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-بوتين-ذكي-ولم-يحترم-بايدن-وزيلينسكي-يريد-السلام-1097018691.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا

16:30 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس بوتين جيدة للغاية".

وتابع: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".

دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
أمس, 23:27 GMT
وأردف ترامب، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم والعقوبات على كل ما تبيعه روسيا، للولايات المتحدة والعديد من الدول المشاركة الأخرى".

وأشار ترامب إلى أن الصراع الأوكراني يمكن حله "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، مؤكدا أن الخيار الأول هو الأفضل دائما.

وقال: "يمكننا إنهاء هذه الحرب بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، الطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لإبرام صفقة، لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح!".
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
‌‏‌‏ترامب: سوف أجتمع مع بوتين لكن لا أعلم متى
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وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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