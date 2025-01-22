https://sarabic.ae/20250122/ترامب-علاقتي-بالرئيس-بوتين-جيدة-للغاية-ولا-أريد-إلحاق-الضرر-بروسيا-1097049678.html
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس بوتين جيدة للغاية".وأردف ترامب، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم والعقوبات على كل ما تبيعه روسيا، للولايات المتحدة والعديد من الدول المشاركة الأخرى".وقال: "يمكننا إنهاء هذه الحرب بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، الطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لإبرام صفقة، لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح!".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهيجندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس بوتين جيدة للغاية".
وتابع: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".
وأردف ترامب، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم والعقوبات على كل ما تبيعه روسيا، للولايات المتحدة والعديد من الدول المشاركة الأخرى".
وأشار ترامب إلى أن الصراع الأوكراني يمكن حله "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، مؤكدا أن الخيار الأول هو الأفضل دائما.
وقال: "يمكننا إنهاء هذه الحرب بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، الطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لإبرام صفقة، لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح!".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، بشأن الصراع الأوكراني.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".