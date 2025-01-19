جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
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29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
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29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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عالم سبوتنيك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250119/جندي-أوكراني-يهرب-من-معسكر-بريطاني-ويخوض-مغامرة-طويلة-للوصول-إلى-روسيا-فيديو-1096938611.html
جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو
جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح الجندي الهارب من القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري فيدوروفيتش، أنه تمكن من الفرار من معسكر تدريب في المملكة المتحدة والعودة إلى الجزء الخاضع للسيطرة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T14:45+0000
2025-01-19T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الجندي: "تسلقت السياج. كنت قد حزمت لنفسي حقيبة مقاومة للماء مسبقًا، وحزمت ملابس مدنية وسراويل وسترة. تسلقت السياج مرتديًا الزي الرسمي وركضت. لحسن الحظ كان هاتفي في يدي، ولم يأخذوه. صدقوني... نظرت إلى نظام تحديد المواقع العالمي حيث كنت أريد الذهاب مررت عبر الحقول والمراعي وفي الليل. كنت قلقًا أكثر ليس فقط بشأن عدم القبض علي، ولكن من أن يأتي أحد المزارعين ويطلق النار عليّ من أجل بعض الأغنام".وذكر أنه أثناء الطريق إلى مانشستر، بدأت الرسائل النصية القصيرة تصل من مدربي معسكر التدريب حول بدء البحث عن المقاتل الهارب. وأشار فاليري إلى أنه كان عليه أن يختبئ في الشجيرات على جانب الطريق عندما مرت المعدات العسكرية على طول الطريق. من مانشستر، وصل فاليري إلى لندن بالقطار.وأضاف: "لقد سافرت عبر أنطاليا (التركية)... لأن هناك رحلات مباشرة من هناك إلى (مطار موسكو) شيريميتيفو. لقد مررت بفحص الجوازات) وأجريت مقابلة ثم عدت إلى المنزل".وبحسب قوله، فإن والدته، التي شعرت بخوف شديد عندما وقع في أيدي مراكز التجنيد الإقليمية (كما تُسمى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا) في كييف، كانت سعيدة للغاية بعودته.وأضاف: "كانت والدتي سعيدة، ولم تكن تعلم حتى متى قررت الهروب. اكتشفت ذلك عندما وصلت إلى لندن. كان الأمر بمثابة ثقل على كتفيها. عندما علمت أن مكاتب التسجيل والتجنيد استدعتني، شعرت بالحزن الشديد. عندما هربت، انتعشت".كان معسكر التدريب التابع لحلف شمال الأطلسي، حيث كان يوجد فاليري فيدوروفيتش، يقع على بعد عشرات الكيلومترات من أقرب مدينة كبيرة، مانشستر، في بريطانيا، وكان محاطًا بالأسلاك الشائكة.
https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو

14:45 GMT 19.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرح الجندي الهارب من القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري فيدوروفيتش، أنه تمكن من الفرار من معسكر تدريب في المملكة المتحدة والعودة إلى الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في مقاطعة خيرسون، واضطر إلى السير مسافة 70 كيلومترًا للوصول إلى لندن لمواصلة العبور إلى الأراضي الروسية.
وقال الجندي: "تسلقت السياج. كنت قد حزمت لنفسي حقيبة مقاومة للماء مسبقًا، وحزمت ملابس مدنية وسراويل وسترة. تسلقت السياج مرتديًا الزي الرسمي وركضت. لحسن الحظ كان هاتفي في يدي، ولم يأخذوه. صدقوني... نظرت إلى نظام تحديد المواقع العالمي حيث كنت أريد الذهاب مررت عبر الحقول والمراعي وفي الليل. كنت قلقًا أكثر ليس فقط بشأن عدم القبض علي، ولكن من أن يأتي أحد المزارعين ويطلق النار عليّ من أجل بعض الأغنام".
وذكر أنه أثناء الطريق إلى مانشستر، بدأت الرسائل النصية القصيرة تصل من مدربي معسكر التدريب حول بدء البحث عن المقاتل الهارب. وأشار فاليري إلى أنه كان عليه أن يختبئ في الشجيرات على جانب الطريق عندما مرت المعدات العسكرية على طول الطريق. من مانشستر، وصل فاليري إلى لندن بالقطار.
وأضاف: "لقد سافرت عبر أنطاليا (التركية)... لأن هناك رحلات مباشرة من هناك إلى (مطار موسكو) شيريميتيفو. لقد مررت بفحص الجوازات) وأجريت مقابلة ثم عدت إلى المنزل".
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو
12:26 GMT
وبحسب قوله، فإن والدته، التي شعرت بخوف شديد عندما وقع في أيدي مراكز التجنيد الإقليمية (كما تُسمى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا) في كييف، كانت سعيدة للغاية بعودته.
وأضاف: "كانت والدتي سعيدة، ولم تكن تعلم حتى متى قررت الهروب. اكتشفت ذلك عندما وصلت إلى لندن. كان الأمر بمثابة ثقل على كتفيها. عندما علمت أن مكاتب التسجيل والتجنيد استدعتني، شعرت بالحزن الشديد. عندما هربت، انتعشت".
كان معسكر التدريب التابع لحلف شمال الأطلسي، حيث كان يوجد فاليري فيدوروفيتش، يقع على بعد عشرات الكيلومترات من أقرب مدينة كبيرة، مانشستر، في بريطانيا، وكان محاطًا بالأسلاك الشائكة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
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