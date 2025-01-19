https://sarabic.ae/20250119/جندي-أوكراني-يهرب-من-معسكر-بريطاني-ويخوض-مغامرة-طويلة-للوصول-إلى-روسيا-فيديو-1096938611.html

جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو

جندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح الجندي الهارب من القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري فيدوروفيتش، أنه تمكن من الفرار من معسكر تدريب في المملكة المتحدة والعودة إلى الجزء الخاضع للسيطرة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T14:45+0000

2025-01-19T14:45+0000

2025-01-19T14:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال الجندي: "تسلقت السياج. كنت قد حزمت لنفسي حقيبة مقاومة للماء مسبقًا، وحزمت ملابس مدنية وسراويل وسترة. تسلقت السياج مرتديًا الزي الرسمي وركضت. لحسن الحظ كان هاتفي في يدي، ولم يأخذوه. صدقوني... نظرت إلى نظام تحديد المواقع العالمي حيث كنت أريد الذهاب مررت عبر الحقول والمراعي وفي الليل. كنت قلقًا أكثر ليس فقط بشأن عدم القبض علي، ولكن من أن يأتي أحد المزارعين ويطلق النار عليّ من أجل بعض الأغنام".وذكر أنه أثناء الطريق إلى مانشستر، بدأت الرسائل النصية القصيرة تصل من مدربي معسكر التدريب حول بدء البحث عن المقاتل الهارب. وأشار فاليري إلى أنه كان عليه أن يختبئ في الشجيرات على جانب الطريق عندما مرت المعدات العسكرية على طول الطريق. من مانشستر، وصل فاليري إلى لندن بالقطار.وأضاف: "لقد سافرت عبر أنطاليا (التركية)... لأن هناك رحلات مباشرة من هناك إلى (مطار موسكو) شيريميتيفو. لقد مررت بفحص الجوازات) وأجريت مقابلة ثم عدت إلى المنزل".وبحسب قوله، فإن والدته، التي شعرت بخوف شديد عندما وقع في أيدي مراكز التجنيد الإقليمية (كما تُسمى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا) في كييف، كانت سعيدة للغاية بعودته.وأضاف: "كانت والدتي سعيدة، ولم تكن تعلم حتى متى قررت الهروب. اكتشفت ذلك عندما وصلت إلى لندن. كان الأمر بمثابة ثقل على كتفيها. عندما علمت أن مكاتب التسجيل والتجنيد استدعتني، شعرت بالحزن الشديد. عندما هربت، انتعشت".كان معسكر التدريب التابع لحلف شمال الأطلسي، حيث كان يوجد فاليري فيدوروفيتش، يقع على بعد عشرات الكيلومترات من أقرب مدينة كبيرة، مانشستر، في بريطانيا، وكان محاطًا بالأسلاك الشائكة.

https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html

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