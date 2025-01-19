https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html

أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو

أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الجندي الأوكراني يفغيني أكسينوف، الذي استسلم للجنود الروس، أن زملاءه الجنود قاموا عمداً بقتل رفاقهم الأسرى باستخدام طائرات مسيرة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T12:26+0000

2025-01-19T12:26+0000

2025-01-19T12:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال أكسينوف لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك 4 أشخاص يغادرون، أصيبوا. أعلم أن شخصًا واحدًا، قائدنا، وهو الأكبر سنًا من مجموعة مكونة من 4 أشخاص، قُتل. في البداية ألقوا عليه قنابل، وخلال محاولته الثانية للهرب، أصابته طائرة مسيرة".وأضاف أسير الحرب: "بالنظر إلى هذا، هناك خيار واحد فقط، هؤلاء كانوا جنودًا أوكرانيين (الذين أطلقو النار عليهم). لا بد أنهم فهموا أننا ننسحب. أعتقد أنهم كانوا يعرفون ذلك".أكسينوف هو واحد من 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسرهم في كوراخوفو.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية، استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود، على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html

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