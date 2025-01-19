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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html
أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو
أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الجندي الأوكراني يفغيني أكسينوف، الذي استسلم للجنود الروس، أن زملاءه الجنود قاموا عمداً بقتل رفاقهم الأسرى باستخدام طائرات مسيرة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T12:26+0000
2025-01-19T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أكسينوف لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك 4 أشخاص يغادرون، أصيبوا. أعلم أن شخصًا واحدًا، قائدنا، وهو الأكبر سنًا من مجموعة مكونة من 4 أشخاص، قُتل. في البداية ألقوا عليه قنابل، وخلال محاولته الثانية للهرب، أصابته طائرة مسيرة".وأضاف أسير الحرب: "بالنظر إلى هذا، هناك خيار واحد فقط، هؤلاء كانوا جنودًا أوكرانيين (الذين أطلقو النار عليهم). لا بد أنهم فهموا أننا ننسحب. أعتقد أنهم كانوا يعرفون ذلك".أكسينوف هو واحد من 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسرهم في كوراخوفو.وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية، استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود، على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250118/كيف-ينظر-البريطانيون-والفرنسيون-إلى-الأوكرانيين-أسير-يكشف-حقيقة-الوضع----1096894862.html
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أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو

12:26 GMT 19.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أكد الجندي الأوكراني يفغيني أكسينوف، الذي استسلم للجنود الروس، أن زملاءه الجنود قاموا عمداً بقتل رفاقهم الأسرى باستخدام طائرات مسيرة.
وقال أكسينوف لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك 4 أشخاص يغادرون، أصيبوا. أعلم أن شخصًا واحدًا، قائدنا، وهو الأكبر سنًا من مجموعة مكونة من 4 أشخاص، قُتل. في البداية ألقوا عليه قنابل، وخلال محاولته الثانية للهرب، أصابته طائرة مسيرة".

ويؤكد أكسينوف، بأنه مقتنع أن رفاقه الأسرى تعرضوا للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لأنهم غادروا مع الجنود الروس. لقد تواصلوا عبر إشارات الراديو وأعطوا ممرًا.

وأضاف أسير الحرب: "بالنظر إلى هذا، هناك خيار واحد فقط، هؤلاء كانوا جنودًا أوكرانيين (الذين أطلقو النار عليهم). لا بد أنهم فهموا أننا ننسحب. أعتقد أنهم كانوا يعرفون ذلك".
أكسينوف هو واحد من 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسرهم في كوراخوفو.

وتنتشر على شبكة الإنترنت، على نطاق واسع، مقاطع فيديو تصور التعبئة القسرية في أوكرانيا، حيث يظهر ممثلو المفوضيات العسكرية الأوكرانية وهم يضربون الرجال في سن التعبئة ويستخدمون القوة ضدهم، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى وجهة غير معروفة.

وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
أمس, 07:32 GMT
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية، استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود، على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
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