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بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
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59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا تريد قيادة مهمة مشتركة مقترحة مع فرنسا لإرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T19:39+0000
2025-01-16T19:39+0000
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وجاء في تلك الوسائل نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الجيش البريطاني: "القوات البريطانية قادرة على قيادة مهمة حفظ السلام في أوكرانيا وستقوم بذلك".وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وتوسيعها المحتمل وإشراك دول أخرى.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن زعماء بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال "قوة حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-فشل-تدريب-الناتو-لقوات-كييف-ويصفه-بالتقليدي-وغير-الفعال-1096829249.html
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إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا

19:39 GMT 16.01.2025
© Getty Images / Max Mumby/Indigoجنود الكتيبة الأولى من حرس لندن
جنود الكتيبة الأولى من حرس لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Max Mumby/Indigo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا تريد قيادة مهمة مشتركة مقترحة مع فرنسا لإرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الجيش البريطاني: "القوات البريطانية قادرة على قيادة مهمة حفظ السلام في أوكرانيا وستقوم بذلك".

وأوضح المصدر أن لندن في وضع قوي بما يكفي لقيادة المهمة إذا تم تنفيذها، مؤكدا أنه في حين يتم النظر في مثل هذا النشر، لم يتم إجراء "تخطيط عسكري عميق" حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وتوسيعها المحتمل وإشراك دول أخرى.
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
07:44 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن زعماء بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال "قوة حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
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