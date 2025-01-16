https://sarabic.ae/20250116/إعلام-بريطانيا-تريد-قيادة-مهمة-حفظ-السلام-في-أوكرانيا-1096852028.html
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا تريد قيادة مهمة مشتركة مقترحة مع فرنسا لإرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T19:39+0000
2025-01-16T19:39+0000
2025-01-16T19:39+0000
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وجاء في تلك الوسائل نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الجيش البريطاني: "القوات البريطانية قادرة على قيادة مهمة حفظ السلام في أوكرانيا وستقوم بذلك".وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وتوسيعها المحتمل وإشراك دول أخرى.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن زعماء بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال "قوة حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-فشل-تدريب-الناتو-لقوات-كييف-ويصفه-بالتقليدي-وغير-الفعال-1096829249.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا تريد قيادة مهمة مشتركة مقترحة مع فرنسا لإرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الجيش البريطاني: "القوات البريطانية قادرة على قيادة مهمة حفظ السلام في أوكرانيا وستقوم بذلك".
وأوضح المصدر أن لندن في وضع قوي بما يكفي لقيادة المهمة إذا تم تنفيذها، مؤكدا أنه في حين يتم النظر في مثل هذا النشر، لم يتم إجراء "تخطيط عسكري عميق" حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وتوسيعها المحتمل وإشراك دول أخرى.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن زعماء بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال "قوة حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.