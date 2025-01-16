https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-فشل-تدريب-الناتو-لقوات-كييف-ويصفه-بالتقليدي-وغير-الفعال-1096829249.html
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
سبوتنيك عربي
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، عن تلقيه تعليمات من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، باعتقال السجناء واستجواب وتصفية المدنيين. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:44+0000
2025-01-16T07:44+0000
2025-01-16T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_034ff12dfa4b4fac1f0c1e7e885bc5c5.jpg
وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية: "لقد تلقينا تعليمات بأخذ السجناء، واستجوابهم ثم تصفيتهم".وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
https://sarabic.ae/20250115/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-25-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096808547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31667dc100977d93a3e171fafebb0ec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، عن تلقيه تعليمات من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، باعتقال السجناء واستجواب وتصفية المدنيين.
وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية: "لقد تلقينا تعليمات بأخذ السجناء، واستجوابهم ثم تصفيتهم".
يشار إلى أنه قد تم القبض على ساموروشينكو في مقاطعة كورسك.
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"
، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.