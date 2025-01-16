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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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12:31 GMT
29 د
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
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59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250116/أسير-أوكراني-يكشف-فشل-تدريب-الناتو-لقوات-كييف-ويصفه-بالتقليدي-وغير-الفعال-1096829249.html
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال
سبوتنيك عربي
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، عن تلقيه تعليمات من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، باعتقال السجناء واستجواب وتصفية المدنيين. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:44+0000
2025-01-16T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية: "لقد تلقينا تعليمات بأخذ السجناء، واستجوابهم ثم تصفيتهم".وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
https://sarabic.ae/20250115/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-25-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096808547.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسير أوكراني يكشف فشل تدريب الناتو لقوات كييف ويصفه بالتقليدي وغير الفعال

07:44 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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تابعنا عبر
كشف أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني المأسورين لدى القوات الروسية، عن تلقيه تعليمات من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، باعتقال السجناء واستجواب وتصفية المدنيين.
وقال الرقيب في صفوف الجيش الأوكراني ألكسندر بيتشكو (علامة النداء الدب)، وهو مفتش حرس حدود من الفئة الثانية: "لقد تلقينا تعليمات بأخذ السجناء، واستجوابهم ثم تصفيتهم".

يشار إلى أنه قد تم القبض على ساموروشينكو في مقاطعة كورسك.

لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا... فيديو
أمس, 12:24 GMT
وأفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، في 13 يناير/ كانون الثاني، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد في السابع من الشهر الجاري.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف. لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
أسير أوكراني يكشف عن فساد كبير في صفوف الجيش الأوكراني
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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