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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250115/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-25-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1096808547.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 25 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T12:24+0000
2025-01-15T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 25 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 25 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".يذكر انه جرت يذكر أنه جرت عملية التبادل السابقة لأسرى، في 30 كانون الأول/ديسمبر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-فادحة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك-1096806555.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن عودة 25 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا

12:24 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 12:51 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 25 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 25 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 25 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن فرصة الاتصال بأقاربهم".

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لنظام كييف على محور كورسك
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وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

يذكر انه جرت يذكر أنه جرت عملية التبادل السابقة لأسرى، في 30 كانون الأول/ديسمبر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إعادة 150 عسكريا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
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