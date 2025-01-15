https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-فادحة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك-1096806555.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لنظام كييف على محور كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لنظام كييف على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T11:32+0000

2025-01-15T11:32+0000

2025-01-15T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غويفو وكوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو و تشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 220 عسكريًا، كما تم تدمير دبابتين، وناقلتي جنود مدرعتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعين، و4 قذائف هاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الروسي: استخبارات كييف وعدت عسكريين روس بمليون دولار مقابل ترك مواقعهم في غورلوفكاخبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة

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