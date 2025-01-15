الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل

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المقهى الثقافي
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
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لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وتامبوف-خلال-الليل-1096796829.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لثلاثة طائرات أوكرانية مسيرة، في مقاطعتي بيلغورود وتامبوف. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T05:01+0000
2025-01-15T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20250114/الجيش-الروسي-يدمر-آليات-عسكرية-ويستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096783410.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل

05:01 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لثلاثة طائرات أوكرانية مسيرة، في مقاطعتي بيلغورود وتامبوف.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار".
تم تدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورو، وتم اعتراض أخرى فوق أراضي مقاطعة تامبوف.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر آليات عسكرية ويستهدف عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 13:34 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
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