https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وتامبوف-خلال-الليل-1096796829.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لثلاثة طائرات أوكرانية مسيرة، في مقاطعتي بيلغورود وتامبوف. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T05:01+0000

2025-01-15T05:01+0000

2025-01-15T05:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

https://sarabic.ae/20250114/الجيش-الروسي-يدمر-آليات-عسكرية-ويستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096783410.html

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري