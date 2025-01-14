https://sarabic.ae/20250114/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-تامبوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1096795648.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة تامبوف الروسية دون وقوع إصابات
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة تامبوف الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في قرية نوفايا ليادا بالمقاطعة،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T23:20+0000
2025-01-14T23:20+0000
2025-01-14T23:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الإقليمية في بيان على "تلغرام"، "هذا المساء في قرية نوفايا ليادا، دمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية طائرة بدون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250114/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-خمسة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1096795521.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة تامبوف الروسية دون وقوع إصابات
23:20 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 23:51 GMT 14.01.2025)
أعلنت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في قرية نوفايا ليادا بالمقاطعة، مشيرة إلى تعرض أحد المنازل لأضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الإقليمية في بيان على "تلغرام"، "هذا المساء في قرية نوفايا ليادا، دمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية طائرة بدون طيار".
وأشارت السلطات في البيان إلى تعرض أحد المنازل لأضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.