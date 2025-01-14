https://sarabic.ae/20250114/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-خمسة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1096795521.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T22:49+0000
2025-01-14T22:49+0000
2025-01-14T22:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 41 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 مقذوفا.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 41 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 101 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 41 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 مقذوفا
.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 8 حالات حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.