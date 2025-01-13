https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html

القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T09:11+0000

2025-01-13T09:11+0000

2025-01-13T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096106473_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_b668c862db01e49e8bf11ab1e81ac015.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة بيشانوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما حسنت وحدات تجمع قوات "المركز" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواءين لحرس الحدود الأوكراني، في محيط بلدات دزيرجينسك شيربينوفكا، وديميتروف، وفوزدفيجينكا، وليسوفكا، نوفوفاسيليفكا بتروفبافلوفكا ونوفويليزافيتوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".وذكر البيان، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 35 عسكريًا.وجاء في البيان: "وحدات تجمع قوات الشمال الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور خاركوف، أفرادًا ومعدات تابعة للواء ميكانيكي، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف".وكشفت الوزارة، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 285 عسكريًا إضافة إلى تدمير خمس مركبات مدرعة.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الجنوب، تشكيلات من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية وهجومية ومحمولة جواً تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كراماتورسك، وداتشنوي، وكورديوموفكا، ونوفوماركوفو، وتشاسوف يار، وبيلايا غورا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية ومظلية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي في مناطق بلدات دفوريتشنايا، وزابادنويه، وبوغوسلافكا، وأولغوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوميخايلوفكا وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية ولواءين من الدفاع الساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي ومالا توكماشكا ومالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيا، أنتونوفكا، بريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 157 منطقة.وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسية الصنع، وستة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع و83 طائرة دون طيار.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

https://sarabic.ae/20250113/بوشيلين-القوات-الروسية-تتقدم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية------1096741316.html

https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html

https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري