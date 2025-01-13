https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T09:11+0000
2025-01-13T09:11+0000
2025-01-13T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة بيشانوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما حسنت وحدات تجمع قوات "المركز" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواءين لحرس الحدود الأوكراني، في محيط بلدات دزيرجينسك شيربينوفكا، وديميتروف، وفوزدفيجينكا، وليسوفكا، نوفوفاسيليفكا بتروفبافلوفكا ونوفويليزافيتوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".وذكر البيان، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 35 عسكريًا.وجاء في البيان: "وحدات تجمع قوات الشمال الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور خاركوف، أفرادًا ومعدات تابعة للواء ميكانيكي، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف".وكشفت الوزارة، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 285 عسكريًا إضافة إلى تدمير خمس مركبات مدرعة.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الجنوب، تشكيلات من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية وهجومية ومحمولة جواً تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كراماتورسك، وداتشنوي، وكورديوموفكا، ونوفوماركوفو، وتشاسوف يار، وبيلايا غورا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية ومظلية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي في مناطق بلدات دفوريتشنايا، وزابادنويه، وبوغوسلافكا، وأولغوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوميخايلوفكا وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردفت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية ولواءين من الدفاع الساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي ومالا توكماشكا ومالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيا، أنتونوفكا، بريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 157 منطقة.وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسية الصنع، وستة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع و83 طائرة دون طيار.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
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https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 13.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة بيشانوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما حسنت وحدات تجمع قوات "المركز" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواءين لحرس الحدود الأوكراني، في محيط بلدات دزيرجينسك شيربينوفكا، وديميتروف، وفوزدفيجينكا، وليسوفكا، نوفوفاسيليفكا بتروفبافلوفكا ونوفويليزافيتوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".
وأوضحت الوزارة أن خسائر العدو بلغت نحو 615 عسكريا إضافة إلى تدمير سبع مركبات قتالية مدرعة وغيرها من المعدات العسكرية.
وذكر البيان، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 35 عسكريًا.
وجاء في البيان: "وحدات تجمع قوات الشمال الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور خاركوف، أفرادًا ومعدات تابعة للواء ميكانيكي، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف".
خسائر العدو على هذا المحور بلغت قرابة 35 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم من صنع الولايات المتحدة.
وكشفت الوزارة، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 285 عسكريًا إضافة إلى تدمير خمس مركبات مدرعة.
وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الجنوب، تشكيلات من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية وهجومية ومحمولة جواً تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كراماتورسك، وداتشنوي، وكورديوموفكا، ونوفوماركوفو، وتشاسوف يار، وبيلايا غورا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت نحو 285 عسكريًا، إضافة إلى تدمير خمس مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة وقطعتين مدفعية ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان: "حسنت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية ومظلية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي في مناطق بلدات دفوريتشنايا، وزابادنويه، وبوغوسلافكا، وأولغوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوميخايلوفكا وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 515 عسكريًا و4 مركبات مشاة قتالية و14 سيارة و12 مدفعية بما فيها مدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم بريطاني الصنع.
وأردفت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية ميكانيكية ولواءين من الدفاع الساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي ومالا توكماشكا ومالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيا، أنتونوفكا، بريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون".
بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 80 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة، و4 سيارات و4 مدافع كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 157 منطقة.
وأضافت الوزارة أن "الطيران الحربي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 157 منطقة".
وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسية الصنع، وستة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع و83 طائرة دون طيار.