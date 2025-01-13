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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/بوشيلين-القوات-الروسية-تتقدم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية------1096741316.html
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن على القوات الروسية قطع نحو سبعة كيلومترات إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T07:58+0000
2025-01-13T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وفقًا لآخر المعطيات، بقي نحو سبعة كيلومترات إلى الحدود الغربية، أي إلى الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك، لكن هذا الرقم تقريبي، لأن خط التماس القتالي يتغير، ويقع خارج المناطق المأهولة بالسكان، وعلى الرغم من ذلك قواتنا تتقدم".وفي 6 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة كوراخوفو، وهي الأكبر في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، والتي ظلت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية طويلة، بعد تحرير أوغليدار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية

07:58 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوررتل شاحنات للقوات المسلحة الروسية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
رتل شاحنات للقوات المسلحة الروسية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن على القوات الروسية قطع نحو سبعة كيلومترات إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وفقًا لآخر المعطيات، بقي نحو سبعة كيلومترات إلى الحدود الغربية، أي إلى الحدود مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك، لكن هذا الرقم تقريبي، لأن خط التماس القتالي يتغير، ويقع خارج المناطق المأهولة بالسكان، وعلى الرغم من ذلك قواتنا تتقدم".
وفي 6 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة كوراخوفو، وهي الأكبر في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، والتي ظلت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية طويلة، بعد تحرير أوغليدار.
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
07:49 GMT

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة يانتارنو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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