https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة الضغط "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T07:49+0000
2025-01-13T07:49+0000
2025-01-13T08:10+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".ويشير المنشور إلى أن "تركيا لديها أيضًا القدرة على تصدير المزيد من الغاز إلى الأسواق الأوروبية".وزير الخارجية الروسي يكشف عن "هلع زيلينسكي" من انتقام روسيا
https://sarabic.ae/20171105/روسيا-تركيا-السيل-التركي-غازبروم-1027248482.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
07:49 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 13.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة الضغط "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
وكتبت وسائل إعلام تركية، في 2 يناير/ كانون الثاني، أن "تركيا يمكن أن تصبح بديلًا آمنًا لأوروبا"، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق" من دول مختلفة.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".
ويشير المنشور
إلى أن "تركيا لديها أيضًا القدرة على تصدير المزيد من الغاز إلى الأسواق الأوروبية".