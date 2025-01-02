إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250102/إعلام-تركي-أنقرة-قد-تمد-أوروبا-بالغاز-عوضا-عن-أوكرانيا-1096400864.html
إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا
إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كتبت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "تركيا يمكن أن تصبح بديلًا آمنًا لأوروبا"، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق"... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T06:58+0000
2025-01-02T06:58+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا، الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".وتشير الصحيفة إلى أنه "وإلى جانب الغاز المنتج في تركيا، سيكون من الممكن بيع الغاز من دول مختلفة لأوروبا".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن الشركة لا تملك القدرة الفنية والقانونية، على توريد الغاز لعبوره عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ومع انتهاء الاتفاقية مع شركة "نيفنوغاز" الأوكرانية، لن يتم توريد الغاز الروسي، ابتداء من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وقد ذكرت السلطات الأوكرانية، في مناسبات عدة، أنها لا تخطط لتمديد اتفاقية العبور.وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم" و"السيل التركي"، ومن أذربيجان عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" ومن إيران، وتبيع أنقرة الغاز أيضًا إلى بلغاريا ومقدونيا والمجر ومولدوفا ورومانيا.توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا

06:58 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
/
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تابعنا عبر
كتبت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "تركيا يمكن أن تصبح بديلًا آمنًا لأوروبا"، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق" من دول مختلفة.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا، الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".

ويشير المنشور إلى أن "تركيا لديها أيضًا القدرة على تصدير المزيد من الغاز إلى الأسواق الأوروبية".

وتشير الصحيفة إلى أنه "وإلى جانب الغاز المنتج في تركيا، سيكون من الممكن بيع الغاز من دول مختلفة لأوروبا".
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أمس, 06:36 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن الشركة لا تملك القدرة الفنية والقانونية، على توريد الغاز لعبوره عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ومع انتهاء الاتفاقية مع شركة "نيفنوغاز" الأوكرانية، لن يتم توريد الغاز الروسي، ابتداء من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وقد ذكرت السلطات الأوكرانية، في مناسبات عدة، أنها لا تخطط لتمديد اتفاقية العبور.
وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم" و"السيل التركي"، ومن أذربيجان عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" ومن إيران، وتبيع أنقرة الغاز أيضًا إلى بلغاريا ومقدونيا والمجر ومولدوفا ورومانيا.
توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
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