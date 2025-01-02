https://sarabic.ae/20250102/إعلام-تركي-أنقرة-قد-تمد-أوروبا-بالغاز-عوضا-عن-أوكرانيا-1096400864.html

إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا

إعلام تركي: أنقرة قد تمد أوروبا بالغاز عوضا عن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كتبت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "تركيا يمكن أن تصبح بديلًا آمنًا لأوروبا"، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق"... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T06:58+0000

2025-01-02T06:58+0000

2025-01-02T06:58+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

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وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس: "سيؤدي الوضع الأخير بين روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز مكانة تركيا كبديل آمن، لقد برزت تركيا كطريق آمن لنقل الغاز لبعض الوقت، ولا يرجع ذلك فقط إلى موقعها الجغرافي، ولكن أيضًا إلى وجود البنية التحتية للغاز في البلاد. وتنتج تركيا، الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة".وتشير الصحيفة إلى أنه "وإلى جانب الغاز المنتج في تركيا، سيكون من الممكن بيع الغاز من دول مختلفة لأوروبا".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن الشركة لا تملك القدرة الفنية والقانونية، على توريد الغاز لعبوره عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ومع انتهاء الاتفاقية مع شركة "نيفنوغاز" الأوكرانية، لن يتم توريد الغاز الروسي، ابتداء من الساعة 8.00 بتوقيت موسكو في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وقد ذكرت السلطات الأوكرانية، في مناسبات عدة، أنها لا تخطط لتمديد اتفاقية العبور.وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم" و"السيل التركي"، ومن أذربيجان عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" ومن إيران، وتبيع أنقرة الغاز أيضًا إلى بلغاريا ومقدونيا والمجر ومولدوفا ورومانيا.توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html

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