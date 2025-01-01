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https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T06:36+0000
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وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.ويتم توريد الغاز الروسي إلى المركز الأوروبي الكبير "بومغارتن" في النمسا. ومن هذا الموقع، يتم توريد الوقود الأزرق أيضًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. تم تعزيز إمكانية توريد الغاز إلى هذا المركز عن طريق النقل عبر أوكرانيا.وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أوقفت نقل الغاز الروسي عبر البلاد، مشيرة إلى انها أبلغت شركاء بلادها الدوليين بهذا الأمر.سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبيإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟
https://sarabic.ae/20241010/المجر-وشركة-غازبروم-الروسية-توقعان-اتفاقية-تجارية-تكميلية-جديدة--1093612650.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

06:36 GMT 01.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".

وتابعت: "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة "غازبروم" من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".

وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.

وللمقارنة، في 31 ديسمبر 2024، في الساعة 08.00 بتوقيت موسكو، بلغت إمدادات الغاز عبر "بومغارتن" 5.4 جيجاوات في الساعة (نحو 0.5 مليون متر مكعب في الساعة).

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ويتم توريد الغاز الروسي إلى المركز الأوروبي الكبير "بومغارتن" في النمسا. ومن هذا الموقع، يتم توريد الوقود الأزرق أيضًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. تم تعزيز إمكانية توريد الغاز إلى هذا المركز عن طريق النقل عبر أوكرانيا.

ويقع مركز الغاز بأوروبا الوسطى في بومغارتن، على الحدود النمساوية مع سلوفاكيا، إذ أنها منصة دولية لتجارة الغاز وهي واحدة من أكبر 3 منصات في أوروبا.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أوقفت نقل الغاز الروسي عبر البلاد، مشيرة إلى انها أبلغت شركاء بلادها الدوليين بهذا الأمر.
سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟
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