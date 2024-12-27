https://sarabic.ae/20241227/سلوفاكيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يزيد-من-ضعف-الاقتصاد-الأوروبي-1096256359.html
سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف أوروبا 120 مليار يورو في 2025-2026. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T18:19+0000
2024-12-27T18:19+0000
2024-12-27T18:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256446_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_960f6a97e47418d87a7400d6ec9fd8bc.jpg
وقال فيكو في رسالة متلفزة: "قرار زيلينسكي هذا (وقف إمداد الغاز الروسي عبر أوكرانيا) في 2025-2026 سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار يورو من الغاز وحده، و70 مليار يورو أخرى من الكهرباء المولدة من الغاز، وستدفع أوروبا مبلغا لا يصدق قدره 120 مليار يورو لوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ثم عبر سلوفاكيا إلى دول أوروبية أخرى".وفي السياق ذاته، أكد فيكو أن سلوفاكيا مستعدة لاستضافة مفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا وعلى أي مستوى.وأضاف: "نرحب برد فعل بوتين الإيجابي على اقتراحنا استضافة عملية المفاوضات لحل أزمة أوكرانيا في بلادنا".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة خلال المحادثات في الكرملين مشيرا الى أن المحادثة كانت شاملة.واستقبل الرئيس بوتين، يوم الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر بيسكوف.رئيس وزراء سلوفاكيا: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغربوزير الخارجية الهنغاري: أوكرانيا لم تقدم أي تفسير قوي لرفض الاتصال بين أوربان وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-تفاصيل-محادثات-بوتين-مع-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-في-موسكو-1096075246.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096256446_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_7adb25c88937b07fd0523d55d90d13d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, اقتصاد
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, اقتصاد
سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
18:19 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 18:20 GMT 27.12.2024)
أفاد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف أوروبا 120 مليار يورو في 2025-2026.
وقال فيكو في رسالة متلفزة: "قرار زيلينسكي هذا (وقف إمداد الغاز الروسي عبر أوكرانيا) في 2025-2026 سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار يورو من الغاز وحده، و70 مليار يورو أخرى من الكهرباء المولدة من الغاز، وستدفع أوروبا مبلغا لا يصدق قدره 120 مليار يورو لوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ثم عبر سلوفاكيا إلى دول أوروبية أخرى".
وأوضح فيكو أن هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار الغاز في أوروبا، الأمر الذي سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، أكد فيكو أن سلوفاكيا مستعدة لاستضافة مفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا وعلى أي مستوى.
وقال فيكو: "أقترح أن تكون سلوفاكيا دولة مناسبة لتنظيم مفاوضات سلام وعلى أي مستوى".
وأضاف: "نرحب برد فعل بوتين الإيجابي على اقتراحنا استضافة عملية المفاوضات لحل أزمة أوكرانيا في بلادنا".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة خلال المحادثات في الكرملين مشيرا الى أن المحادثة كانت شاملة.
واستقبل الرئيس بوتين، يوم الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر بيسكوف.