https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-تفاصيل-محادثات-بوتين-مع-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-في-موسكو-1096075246.html
الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو
الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T10:57+0000
2024-12-23T10:57+0000
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وفي تصريح للصحفيين، قال بيسكوف: "أمس، أجرى بوتين محادثات مع فيتسو، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والغاز، وجرت محادثة مفصلة إلى حد ما".وكتب فيتسو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، نظرا لموقف الرئيس الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي)".واستقبل الرئيس بوتين، أمس الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق.وصرح فيتسو في وقت سابق، بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا.وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241222/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بوتين-أكد-استعداد-روسيا-لمواصلة-إمدادات-الغاز-إلى-الغرب-1096065731.html
https://sarabic.ae/20241223/وزير-الخارجية-الهنغاري-أوكرانيا-لم-تقدم-أي-تفسير-قوي-لرفض-الاتصال-بين-أوربان-وزيلينسكي-1096066978.html
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روسيا, سلوفاكيا, موسكو
الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة خلال المحادثات في الكرملين مشيرا الى أن المحادثة كانت شاملة.
وفي تصريح للصحفيين، قال بيسكوف: "أمس، أجرى بوتين محادثات مع فيتسو، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والغاز، وجرت محادثة مفصلة إلى حد ما".
وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي عرض خلال المحادثات مع فيتسو رؤيته للوضع في أوكرانيا والتقدم المحرز في العملية العملية العسكرية الخاصة.
وكان أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن "زيارة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى موسكو كان مخطط لها منذ بضعة أيام".
وكتب فيتسو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، نظرا لموقف الرئيس الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي)".
وقال في منشور آخر، "في محادثة طويلة، تبادلت أنا وفلاديمير بوتين وجهات النظر حول الوضع العسكري في أوكرانيا، وإمكانية التوصل إلى نهاية سلمية سريعة للحرب وحول العلاقة بين سلوفاكيا وروسيا، التي أعتزم تعزيزها".
واستقبل الرئيس بوتين، أمس الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق.
وصرح فيتسو في وقت سابق، بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا.