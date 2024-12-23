https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-تفاصيل-محادثات-بوتين-مع-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-في-موسكو-1096075246.html

الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو

الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي في موسكو

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T10:57+0000

2024-12-23T10:57+0000

2024-12-23T10:57+0000

روسيا

سلوفاكيا

موسكو

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وفي تصريح للصحفيين، قال بيسكوف: "أمس، أجرى بوتين محادثات مع فيتسو، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والغاز، وجرت محادثة مفصلة إلى حد ما".وكتب فيتسو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، نظرا لموقف الرئيس الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي)".واستقبل الرئيس بوتين، أمس الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق.وصرح فيتسو في وقت سابق، بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا.وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا

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