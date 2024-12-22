https://sarabic.ae/20241222/أوربان-أوروبا-خسرت-الصراع-في-أوكرانيا-بالرغم-من-محاولات-إنكار-ذلك-1096064810.html
أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T20:24+0000
2024-12-22T20:24+0000
2024-12-22T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوربان، في حديث نقلته قناة "إم-1" المجرية، إن "هناك واقع جديد بأنه جزئيًا في الصفوف الأمامية -وهذا يمكن للجميع أن يسمعوا به، وهو ليس سرًا- روسيا تمضي قدما. تتحرك ببطء، وتتقدم للأمام... لقد خسر الاتحاد الأوروبي هذه الحرب".وأكد أوربان أنه في نيسان/ أبريل 2022، كانت روسيا وأوكرانيا "على بُعد ساعات" من إبرام اتفاق سلام، لكن "بسبب التدخل الغربي، أصبح هذا الاتفاق مستحيلاً".وأعلن رئيس الوزراء المجري، في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html
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روسيا
أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
اعتبر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك.
وقال أوربان، في حديث نقلته قناة "إم-1" المجرية، إن "هناك واقع جديد بأنه جزئيًا في الصفوف الأمامية -وهذا يمكن للجميع أن يسمعوا به، وهو ليس سرًا- روسيا تمضي قدما. تتحرك ببطء، وتتقدم للأمام... لقد خسر الاتحاد الأوروبي هذه الحرب".
وأضاف أوربان أن الأوروبيين "يحاولون الآن استخدام كل أنواع حيل التواصل"، قائلين على سبيل المثال: "لا يمكنك معرفة ما هو النصر"، لكن محاولات تفسير أن "النصر هزيمة، والهزيمة نصر تذكرنا برواية جورج أورويل 1984".
وأكد أوربان أنه في نيسان/ أبريل 2022، كانت روسيا وأوكرانيا "على بُعد ساعات" من إبرام اتفاق سلام، لكن "بسبب التدخل الغربي، أصبح هذا الاتفاق مستحيلاً".
وكان أوربان قد صرح، في 20 من الشهر الماضي، بأن السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب روسيا، وتحديث العقيدة النووية الروسية، يرفع خطر التصعيد إلى الحد الأقصى؛ مشيراً إلى أن بلاده سوف تتبع كل الوسائل الدبلوماسية كي لا تنجر إلى الصراع في أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء المجري، في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.