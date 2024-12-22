https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html
ترامب: أنتظر لقاء بوتين لحل الصراع الأوكراني
ترامب: أنتظر لقاء بوتين لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتطلع إلى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T18:23+0000
2024-12-22T18:23+0000
2024-12-22T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مؤتمر "نقطة تحول في الولايات المتحدة" في أريزونا: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن. لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، في اتصال مباشر مصحوب بمؤتمر صحفي، إنه مستعد لإجراء محادثة ولقاء مع ترامب، مشيرا إلى أنه إذا حدث مثل هذا اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يستقبل-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-روبرت-فيكو-فيديو-1096062225.html
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روسيا
ترامب: أنتظر لقاء بوتين لحل الصراع الأوكراني
ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتطلع إلى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال في مؤتمر "نقطة تحول في الولايات المتحدة" في أريزونا: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن. لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".
ووصف ترامب الصراع في أوكرانيا بأنه "فظيع"، وأكد مجددا أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من رئيس الدولة الحالي جو بايدن، لما حدث هذا الصراع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، في اتصال مباشر مصحوب بمؤتمر صحفي، إنه مستعد لإجراء محادثة ولقاء مع ترامب، مشيرا إلى أنه إذا حدث مثل هذا اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.
ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.