https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يستقبل-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-روبرت-فيكو-فيديو-1096062225.html
بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو
بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في الكرملين، مشيرا إلى أنه... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T17:29+0000
2024-12-22T17:29+0000
2024-12-22T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في الكرملين لإجراء محادثات".وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفي بافيل زاروبين: "بوتين وفيكو يجريان محادثات في الكرملين، ويعقد الاجتماع بشكل فردي"، مشيرا إلى أن الطرفين "سيناقشان في الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والمتعلقة بنقل الغاز الروسي"، موضحا أن "جدول أعمال الاجتماع الكامل لن يعرف إلا بعد انتهاء المحادثات".ونشر الصحفي بافيل زاروبين صورا من اللقاء في قناته على "تلغرام".وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".
https://sarabic.ae/20241222/برلماني-أوكراني-ترامب-قد-يتخذ-إجراءات-قاسية-ضد-زيلينسكي-من-أجل-إجباره-على-المفاوضات-1096060459.html
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روسيا
بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في الكرملين، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.
وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في الكرملين لإجراء محادثات".
وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفي بافيل زاروبين: "بوتين وفيكو يجريان محادثات في الكرملين، ويعقد الاجتماع بشكل فردي"، مشيرا إلى أن الطرفين "سيناقشان في الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والمتعلقة بنقل الغاز الروسي"، موضحا أن "جدول أعمال الاجتماع الكامل لن يعرف إلا بعد انتهاء المحادثات".
وأوضح بيسكوف أن "زيارة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى موسكو كان مخطط لها منذ بضعة أيام".
ونشر الصحفي بافيل زاروبين صورا من اللقاء في قناته على "تلغرام".
وأكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.
وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".