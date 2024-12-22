https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يستقبل-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-روبرت-فيكو-فيديو-1096062225.html

بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو

بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في الكرملين، مشيرا إلى أنه... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T17:29+0000

2024-12-22T17:29+0000

2024-12-22T17:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg

وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في الكرملين لإجراء محادثات".وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفي بافيل زاروبين: "بوتين وفيكو يجريان محادثات في الكرملين، ويعقد الاجتماع بشكل فردي"، مشيرا إلى أن الطرفين "سيناقشان في الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والمتعلقة بنقل الغاز الروسي"، موضحا أن "جدول أعمال الاجتماع الكامل لن يعرف إلا بعد انتهاء المحادثات".ونشر الصحفي بافيل زاروبين صورا من اللقاء في قناته على "تلغرام".وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".

https://sarabic.ae/20241222/برلماني-أوكراني-ترامب-قد-يتخذ-إجراءات-قاسية-ضد-زيلينسكي-من-أجل-إجباره-على-المفاوضات-1096060459.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا