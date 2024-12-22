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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يستقبل-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-روبرت-فيكو-فيديو-1096062225.html
بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو
بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في الكرملين، مشيرا إلى أنه... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T17:29+0000
2024-12-22T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في الكرملين لإجراء محادثات".وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفي بافيل زاروبين: "بوتين وفيكو يجريان محادثات في الكرملين، ويعقد الاجتماع بشكل فردي"، مشيرا إلى أن الطرفين "سيناقشان في الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والمتعلقة بنقل الغاز الروسي"، موضحا أن "جدول أعمال الاجتماع الكامل لن يعرف إلا بعد انتهاء المحادثات".ونشر الصحفي بافيل زاروبين صورا من اللقاء في قناته على "تلغرام".وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".
https://sarabic.ae/20241222/برلماني-أوكراني-ترامب-قد-يتخذ-إجراءات-قاسية-ضد-زيلينسكي-من-أجل-إجباره-على-المفاوضات-1096060459.html
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بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو... فيديو

17:29 GMT 22.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في الكرملين، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.
وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في الكرملين لإجراء محادثات".
وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفي بافيل زاروبين: "بوتين وفيكو يجريان محادثات في الكرملين، ويعقد الاجتماع بشكل فردي"، مشيرا إلى أن الطرفين "سيناقشان في الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، والمتعلقة بنقل الغاز الروسي"، موضحا أن "جدول أعمال الاجتماع الكامل لن يعرف إلا بعد انتهاء المحادثات".
وأوضح بيسكوف أن "زيارة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى موسكو كان مخطط لها منذ بضعة أيام".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
16:26 GMT
ونشر الصحفي بافيل زاروبين صورا من اللقاء في قناته على "تلغرام".

وأكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.

وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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