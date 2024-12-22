https://sarabic.ae/20241222/برلماني-أوكراني-ترامب-قد-يتخذ-إجراءات-قاسية-ضد-زيلينسكي-من-أجل-إجباره-على-المفاوضات-1096060459.html
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه يمكن للرئيس الأمريكي المستقبلي... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T16:26+0000
2024-12-22T16:26+0000
2024-12-22T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف دوبينسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "يكفي سحب قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى، والحد من عمل ستارلينك، وربط المساعدة المالية وإمدادات الأسلحة بوقف إطلاق النار، من أجل إنهاء الصراع الأوكراني"ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241222/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-إجبار-روسيا-على-تصعيد-الصراع-قبل-استلام-ترامب-1096057319.html
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روسيا, العالم العربي
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه يمكن للرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب، إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا منعها من استخدام الأسلحة الغربية وأوقف الدعم المالي وفرض عقوبات على قيادة البلاد.
وأضاف دوبينسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "يكفي سحب قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى، والحد من عمل ستارلينك، وربط المساعدة المالية وإمدادات الأسلحة بوقف إطلاق النار، من أجل إنهاء الصراع الأوكراني"
وأشار البرلماني إلى أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب إجراءات صعبة ضد فلاديمير زيلينسكي من أجل إجباره على بدء المفاوضات، لكن في الواقع كل شيء أبسط بكثير مما يبدو.
ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.