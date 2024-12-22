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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/برلماني-أوكراني-ترامب-قد-يتخذ-إجراءات-قاسية-ضد-زيلينسكي-من-أجل-إجباره-على-المفاوضات-1096060459.html
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه يمكن للرئيس الأمريكي المستقبلي... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T16:26+0000
2024-12-22T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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وأضاف دوبينسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "يكفي سحب قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى، والحد من عمل ستارلينك، وربط المساعدة المالية وإمدادات الأسلحة بوقف إطلاق النار، من أجل إنهاء الصراع الأوكراني"ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241222/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-إجبار-روسيا-على-تصعيد-الصراع-قبل-استلام-ترامب-1096057319.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات

16:26 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه يمكن للرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب، إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا منعها من استخدام الأسلحة الغربية وأوقف الدعم المالي وفرض عقوبات على قيادة البلاد.
وأضاف دوبينسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "يكفي سحب قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى، والحد من عمل ستارلينك، وربط المساعدة المالية وإمدادات الأسلحة بوقف إطلاق النار، من أجل إنهاء الصراع الأوكراني"
وأشار البرلماني إلى أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب إجراءات صعبة ضد فلاديمير زيلينسكي من أجل إجباره على بدء المفاوضات، لكن في الواقع كل شيء أبسط بكثير مما يبدو.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب
13:09 GMT
ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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