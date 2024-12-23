https://sarabic.ae/20241223/وزارة-الخارجية-سويسرا-لا-تخطط-لعقد-مؤتمر-ثانٍ-بشأن-أوكرانيا-1096066519.html
وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا
وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T02:42+0000
2024-12-23T02:42+0000
2024-12-23T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سويسرا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096066505_0:155:2535:1581_1920x0_80_0_0_ef7317bbdcd9bbd65d428c2c521463d3.jpg
كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن روسيا تنظر إلى سويسرا كوسيط محتمل، خاصة إذا استمر الاتحاد في اتباع مسار مؤيد لكييف بشكل علني في العام الجديد، كما أشارت السفارة.وأكدت السفارة أن "مثل هذه المحاولات غير مناسبة الآن، عندما يثبت نظام كييف بوضوح طبيعته الإرهابية للعالم أجمع، ومواقفه على الجبهة تتدهور بشكل واضح مع كل يوم يمر".وعقدت القمة الأولى بشأن أوكرانيا في بورجنستوك بسويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران. وأكد أكثر من 90 دولة، نصفها من أوروبا، فضلاً عن ثماني منظمات، مشاركتها. وفي الوقت نفسه، لم توقع على البيان الختامي أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.وفي وقت لاحق، سحبت العراق والأردن توقيعاتهما من البيان، وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الصراع الأوكراني بدون روسيا أمر غير منطقي ويائس على الإطلاق.لا يزال الجانب الأوكراني يرفض التفاوض مع روسيا، حيث إن المفاوضات مع روسيا محظورة بموجب القانون في أوكرانيا.وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو على الفور إطلاق النار وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق جديدة في روسيا.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ نزع السلاح والنازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل عشوائي أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".وفي وقت لاحق، صرح مساعد الكرملين يوري أوشاكوف بأن مقترحات موسكو للسلام من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، فإن روسيا لن تتحدث مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241221/أوربان-المجر-تؤمن-بأهمية-إعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سريعا-1096037351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096066505_112:0:2424:1734_1920x0_80_0_0_877dfddcf9cd9c4294255c20b00cadc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سويسرا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سويسرا, أخبار أوكرانيا
وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا
02:42 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 02:52 GMT 23.12.2024)
قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار.
كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".
وقالت الوزارة لصحيفة إزفستيا الروسية: "تواصل سويسرا الحفاظ على الاتصالات مع جميع الأطراف المهتمة. لا تخطط سويسرا حالياً لعقد مؤتمر سلام ثان. ينصب التركيز الرئيسي الآن على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار، حيث تشكل الانتخابات الأمريكية عاملاً رئيسياً".
بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن روسيا تنظر إلى سويسرا كوسيط محتمل
، خاصة إذا استمر الاتحاد في اتباع مسار مؤيد لكييف بشكل علني في العام الجديد، كما أشارت السفارة.
وفي تعليقها على إمكانية عقد مؤتمر آخر بشأن أوكرانيا في سويسرا، أشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن محاولات الدول الغربية "لفرض الاستسلام على روسيا من خلال صيغة السلام في كييف" لن تغير موقف موسكو، لأنها تتعارض مع المصالح الوطنية الرئيسية لروسيا.
وأكدت السفارة أن "مثل هذه المحاولات غير مناسبة الآن، عندما يثبت نظام كييف بوضوح طبيعته الإرهابية للعالم أجمع، ومواقفه على الجبهة تتدهور بشكل واضح مع كل يوم يمر".
وعقدت القمة الأولى بشأن أوكرانيا في بورجنستوك بسويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران. وأكد أكثر من 90 دولة، نصفها من أوروبا، فضلاً عن ثماني منظمات، مشاركتها. وفي الوقت نفسه، لم توقع على البيان الختامي أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت لاحق، سحبت العراق والأردن توقيعاتهما من البيان، وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الصراع الأوكراني بدون روسيا أمر غير منطقي ويائس على الإطلاق.
لا يزال الجانب الأوكراني يرفض التفاوض مع روسيا، حيث إن المفاوضات مع روسيا محظورة بموجب القانون في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو على الفور إطلاق النار وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق جديدة في روسيا.
وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ نزع السلاح والنازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.
بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل عشوائي أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الكرملين يوري أوشاكوف بأن مقترحات موسكو للسلام من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، فإن روسيا لن تتحدث مع أوكرانيا.