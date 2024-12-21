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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/أوربان-المجر-تؤمن-بأهمية-إعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سريعا-1096037351.html
أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن بلاده تؤمن بأهمية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن وإلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T11:49+0000
2024-12-21T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
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وقال رئيس الوزراء المجري، في مؤتمر صحفي في بودابست "سترفع العقوبات ضد روسيا التي تعذب أوروبا (يقصد العقوبات) إذا انتهى الصراع في أوكرانيا، ووجهة نظرنا تتمثل في أهمية إعادة النظر في مجمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن التضخم سينتهي وسيتعافى الاقتصاد الأوروبي.وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للتسويات المالية مع شركة "روساتوم" الروسية لمشروع بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعول على نتيجة إيجابية.كما أدان سيارتو القرار الأمريكي القاضي برفض السماح للمجر بإجراء معاملات مع "غازبروم بنك"، الذي يشارك في تمويل بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، معتبرا أنه عمل انتقامي سياسي.
https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-المجري-الهجوم-الإرهابي-ضد-الجنرال-كيريلوف-قد-يعوق-التسوية-في-أوكرانيا-1096029721.html
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روسيا, المجر
روسيا, المجر

أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا

11:49 GMT 21.12.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن بلاده تؤمن بأهمية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن وإلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن دولتين فقط بالاتحاد الأوروبي تؤيدان موقف المجر بخصوص العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وقال رئيس الوزراء المجري، في مؤتمر صحفي في بودابست "سترفع العقوبات ضد روسيا التي تعذب أوروبا (يقصد العقوبات) إذا انتهى الصراع في أوكرانيا، ووجهة نظرنا تتمثل في أهمية إعادة النظر في مجمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن التضخم سينتهي وسيتعافى الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف أن المجر تعلن عن هذا الموقف في الاجتماعات الأوروبية لكن دون جدوى "بسبب أن دولة أواثنتين تتفقان معنا لكن الدول الكبرى في الاتحاد ترفض الفكرة ولا تتم مناقشتها حاليًا".

وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا
00:31 GMT
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للتسويات المالية مع شركة "روساتوم" الروسية لمشروع بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعول على نتيجة إيجابية.
وقال سيارتو لـ "ريا نوفستي": "نحن نعمل على هذا الأمر (تسوية المدفوعات) مع "روساتوم"، وأنا واثق من أننا سنجد حلولًا قانونية لذلك".
كما أدان سيارتو القرار الأمريكي القاضي برفض السماح للمجر بإجراء معاملات مع "غازبروم بنك"، الذي يشارك في تمويل بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، معتبرا أنه عمل انتقامي سياسي.
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