https://sarabic.ae/20241221/أوربان-المجر-تؤمن-بأهمية-إعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سريعا-1096037351.html

أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا

أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن بلاده تؤمن بأهمية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن وإلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T11:49+0000

2024-12-21T11:49+0000

2024-12-21T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وقال رئيس الوزراء المجري، في مؤتمر صحفي في بودابست "سترفع العقوبات ضد روسيا التي تعذب أوروبا (يقصد العقوبات) إذا انتهى الصراع في أوكرانيا، ووجهة نظرنا تتمثل في أهمية إعادة النظر في مجمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن التضخم سينتهي وسيتعافى الاقتصاد الأوروبي.وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للتسويات المالية مع شركة "روساتوم" الروسية لمشروع بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعول على نتيجة إيجابية.كما أدان سيارتو القرار الأمريكي القاضي برفض السماح للمجر بإجراء معاملات مع "غازبروم بنك"، الذي يشارك في تمويل بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، معتبرا أنه عمل انتقامي سياسي.

https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-المجري-الهجوم-الإرهابي-ضد-الجنرال-كيريلوف-قد-يعوق-التسوية-في-أوكرانيا-1096029721.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر