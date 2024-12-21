https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-المجري-الهجوم-الإرهابي-ضد-الجنرال-كيريلوف-قد-يعوق-التسوية-في-أوكرانيا-1096029721.html

وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا

وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية،... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T00:31+0000

2024-12-21T00:31+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لأننا نريد السلام في أوكرانيا، ولأننا نريد تجنب أي خطر للتصعيد، فإننا نعتبر كل هذه القضايا مثيرة للقلق. لماذا؟ لأن كل هذه الخطوات تحمل خطر التصعيد، وهذا ما قلته لكم سابقًا: إذا حدث تصعيد قبل 20 كانون الثاني/ يناير (تنصيب دونالد ترامب)، فمن الممكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على فرص التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن بعد 20 يناير".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في منطقة ريزانسكي بروسبكت في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف.وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أفاد في بيان بأن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية التي وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والمساعدة في الهروب إلى الاتحاد الأوروبي. وبناءً على تعليماتهم، وصل إلى موسكو، وحصل على عبوة ناسفة قوية محلية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية [سكوتر] كانت مركونة قرب مدخل منزل كيريلوف.وأكد البيان على أنه سيتم العثور على الضالعين من جهاز الاستخبارات الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي، وسيحصلون على العقوبة المستحقة.

https://sarabic.ae/20241220/موسكو-اغتيال-كيريلوف-يؤكد-تماما-الطبيعة-الإرهابية-للقيادة-في-كييف-1096028884.html

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