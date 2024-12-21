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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-المجري-الهجوم-الإرهابي-ضد-الجنرال-كيريلوف-قد-يعوق-التسوية-في-أوكرانيا-1096029721.html
وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا
وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية،... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T00:31+0000
2024-12-21T00:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لأننا نريد السلام في أوكرانيا، ولأننا نريد تجنب أي خطر للتصعيد، فإننا نعتبر كل هذه القضايا مثيرة للقلق. لماذا؟ لأن كل هذه الخطوات تحمل خطر التصعيد، وهذا ما قلته لكم سابقًا: إذا حدث تصعيد قبل 20 كانون الثاني/ يناير (تنصيب دونالد ترامب)، فمن الممكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على فرص التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن بعد 20 يناير".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في منطقة ريزانسكي بروسبكت في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف.وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أفاد في بيان بأن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية التي وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والمساعدة في الهروب إلى الاتحاد الأوروبي. وبناءً على تعليماتهم، وصل إلى موسكو، وحصل على عبوة ناسفة قوية محلية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية [سكوتر] كانت مركونة قرب مدخل منزل كيريلوف.وأكد البيان على أنه سيتم العثور على الضالعين من جهاز الاستخبارات الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي، وسيحصلون على العقوبة المستحقة.
https://sarabic.ae/20241220/موسكو-اغتيال-كيريلوف-يؤكد-تماما-الطبيعة-الإرهابية-للقيادة-في-كييف-1096028884.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, المجر
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, المجر

وزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا

00:31 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 00:32 GMT 21.12.2024)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أمر مثير للقلق؛ فمثل هذه الخطوات تحمل خطر التصعيد وقد تعيق التوصل إلى السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لأننا نريد السلام في أوكرانيا، ولأننا نريد تجنب أي خطر للتصعيد، فإننا نعتبر كل هذه القضايا مثيرة للقلق. لماذا؟ لأن كل هذه الخطوات تحمل خطر التصعيد، وهذا ما قلته لكم سابقًا: إذا حدث تصعيد قبل 20 كانون الثاني/ يناير (تنصيب دونالد ترامب)، فمن الممكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على فرص التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن بعد 20 يناير".
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في منطقة ريزانسكي بروسبكت في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف.
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
أمس, 23:20 GMT
وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أفاد في بيان بأن مرتكب الهجوم الإرهابي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية التي وعدته بمبلغ 100 ألف دولار والمساعدة في الهروب إلى الاتحاد الأوروبي. وبناءً على تعليماتهم، وصل إلى موسكو، وحصل على عبوة ناسفة قوية محلية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية [سكوتر] كانت مركونة قرب مدخل منزل كيريلوف.
وأكد البيان على أنه سيتم العثور على الضالعين من جهاز الاستخبارات الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي، وسيحصلون على العقوبة المستحقة.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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