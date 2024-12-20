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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/موسكو-اغتيال-كيريلوف-يؤكد-تماما-الطبيعة-الإرهابية-للقيادة-في-كييف-1096028884.html
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T23:20+0000
2024-12-20T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيريلوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هذه الجريمة تؤكد تمامًا طبيعة الكراهية الإنسانية والإرهابية للقيادة الأوكرانية الحالية".وأضاف نيبينزيا: "من الجدير بالذكر أن الجنرال كيريلوف قدم مرارًا وتكرارًا حقائق حول الأنشطة البيولوجية العسكرية لواشنطن في أوكرانيا. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الأسلحة البيولوجية تم تطويرها في هذه المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ونود أن نؤكد لمحركي الدمى الأمريكيين في كييف أن تحقيقاتنا ذات الصلة لن تتوقف بمقتل كيريلوف، فمن المهم تسليط الضوء على أولئك الذين أجروا تجارب غير إنسانية على الأوكرانيين".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، في منطقة ريزانسكي بروسبكت في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.ويجري التحقيق بملابسات الهجوم الإرهابي في إطار قضية جنائية بموجب مواد تتعلق بالإرهاب والقتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، والمجند من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مرتكب-الهجوم-الإرهابي-الذي-أدى-لمقتل-الجنرال-كيريلوف-1095906582.html
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كيريلوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
كيريلوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف

23:20 GMT 20.12.2024 (تم التحديث: 23:39 GMT 20.12.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يؤكد تمامًا طبيعة "الكراهية الإنسانية والإرهابية" للقيادة في كييف.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هذه الجريمة تؤكد تمامًا طبيعة الكراهية الإنسانية والإرهابية للقيادة الأوكرانية الحالية".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
18 ديسمبر, 06:38 GMT
وأضاف نيبينزيا: "من الجدير بالذكر أن الجنرال كيريلوف قدم مرارًا وتكرارًا حقائق حول الأنشطة البيولوجية العسكرية لواشنطن في أوكرانيا. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الأسلحة البيولوجية تم تطويرها في هذه المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ونود أن نؤكد لمحركي الدمى الأمريكيين في كييف أن تحقيقاتنا ذات الصلة لن تتوقف بمقتل كيريلوف، فمن المهم تسليط الضوء على أولئك الذين أجروا تجارب غير إنسانية على الأوكرانيين".
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، في منطقة ريزانسكي بروسبكت في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.
ويجري التحقيق بملابسات الهجوم الإرهابي في إطار قضية جنائية بموجب مواد تتعلق بالإرهاب والقتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، والمجند من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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