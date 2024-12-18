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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T06:38+0000
2024-12-18T07:05+0000
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة للتدابير العملياتية والتحقيقات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بتحديد واعتقال مواطن من جمهورية أوزبكستان، من مواليد عام 1995، قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مبنى سكني في منطقة شارع ريازان في موسكو، ما أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده الرائد بوليكاربوف".وأوضح الجهاز لمراقبة العنوان الذي كان يسكن فيه الجنرال، استأجر سيارة، وقام بتركيب كاميرا فيديو لاسلكية فيها وبثّ الصورة إلى المنظمين في دنيبر في أوكرانيا. وبعد تلقي إشارة فيديو للضباط وهم يغادرون المدخل، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد.وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه "سيتم العثور على موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم الإرهابي وسيتلقون عقوبة مستحقة".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
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روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف

06:38 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 07:05 GMT 18.12.2024)
© Public relations center of Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Public relations center of Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة للتدابير العملياتية والتحقيقات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بتحديد واعتقال مواطن من جمهورية أوزبكستان، من مواليد عام 1995، قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مبنى سكني في منطقة شارع ريازان في موسكو، ما أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده الرائد بوليكاربوف".

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ذكر منفذ الهجوم الإرهابي أنه تم تجنيده من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وبناءً على تعليماتهم، وصل إلى موسكو، وحصل على عبوة ناسفة، محلية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية متوقفة بالقرب من مدخل منزل كيريلوف.

وأوضح الجهاز لمراقبة العنوان الذي كان يسكن فيه الجنرال، استأجر سيارة، وقام بتركيب كاميرا فيديو لاسلكية فيها وبثّ الصورة إلى المنظمين في دنيبر في أوكرانيا. وبعد تلقي إشارة فيديو للضباط وهم يغادرون المدخل، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد.

وجاء في التقرير: "لارتكابه جريمة قتل عسكري روسي، وُعد مواطن من أوزبكستان بمكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي والسفر للعيش في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه "سيتم العثور على موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم الإرهابي وسيتلقون عقوبة مستحقة".
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
أمس, 19:52 GMT
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.

ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".
مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
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