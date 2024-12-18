https://sarabic.ae/20241218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مرتكب-الهجوم-الإرهابي-الذي-أدى-لمقتل-الجنرال-كيريلوف-1095906582.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T06:38+0000

2024-12-18T06:38+0000

2024-12-18T07:05+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102650/35/1026503541_0:104:1569:987_1920x0_80_0_0_07a8a4f5a3bb93e090f3e104fa77b3c7.jpg

وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة للتدابير العملياتية والتحقيقات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بتحديد واعتقال مواطن من جمهورية أوزبكستان، من مواليد عام 1995، قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مبنى سكني في منطقة شارع ريازان في موسكو، ما أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده الرائد بوليكاربوف".وأوضح الجهاز لمراقبة العنوان الذي كان يسكن فيه الجنرال، استأجر سيارة، وقام بتركيب كاميرا فيديو لاسلكية فيها وبثّ الصورة إلى المنظمين في دنيبر في أوكرانيا. وبعد تلقي إشارة فيديو للضباط وهم يغادرون المدخل، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد.وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه "سيتم العثور على موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم الإرهابي وسيتلقون عقوبة مستحقة".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو

https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم