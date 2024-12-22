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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بوتين-أكد-استعداد-روسيا-لمواصلة-إمدادات-الغاز-إلى-الغرب-1096065731.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغرب
رئيس وزراء سلوفاكيا: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغرب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، مساء الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداد موسكو لمواصلة إمداد الغرب بالغاز. مشيرًا إلى أنهما بحثا في... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T22:35+0000
2024-12-22T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
فلاديمير بوتين
سلوفاكيا
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براتيسلافا - سبوتنيك. وكتب فيتسو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (محظور في روسيا): "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، نظرا لموقف الرئيس الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي)".واستقبل الرئيس بوتين، أمس الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق.وصرح فيتسو في وقت سابق، بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي، حزمة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت، على وجه الخصوص، شركة غازبروم بنك وستة من الشركات الأجنبية التابعة لها.وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا من مخاطر فرض عقوبات كبيرة على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام التحويل المالي الروسي.وبلغ متوسط سعر الغاز في أوروبا عام 2023 نحو 460 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وكانت الأسعار مستقرة غالباً في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسطها نحو 310 دولارات في الربع الأول ونحو 355 دولارًا في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع مستوى مايو/ أيار ويونيو/حزيران 2021.وارتفع متوسط الأسعار في الربع الثالث إلى 405 دولارات.في الوقت نفسه، انخفض سعر الغاز في نهاية فبراير/ شباط 2024 لفترة وجيزة إلى ما دون 250 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وارتفع في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ما فوق 500 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241222/أوربان-أوروبا-خسرت-الصراع-في-أوكرانيا-بالرغم-من-محاولات-إنكار-ذلك-1096064810.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير بوتين, سلوفاكيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير بوتين, سلوفاكيا

رئيس وزراء سلوفاكيا: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغرب

22:35 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، مساء الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداد موسكو لمواصلة إمداد الغرب بالغاز. مشيرًا إلى أنهما بحثا في العاصمة الروسية، العلاقات الثنائية وملف أوكرانيا.
براتيسلافا - سبوتنيك. وكتب فيتسو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (محظور في روسيا): "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، نظرا لموقف الرئيس الأوكراني (فلاديمير زيلينسكي)".
وقال في منشور آخر، "في محادثة طويلة، تبادلت أنا وفلاديمير بوتين وجهات النظر حول الوضع العسكري في أوكرانيا، وإمكانية التوصل إلى نهاية سلمية سريعة للحرب وحول العلاقة بين سلوفاكيا وروسيا، التي أعتزم تعزيزها".
واستقبل الرئيس بوتين، أمس الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق.
وصرح فيتسو في وقت سابق، بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الشهر الماضي، أن الدول الأوروبية مهتمة بمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا، لكنها تظل دولة عبور غير موثوقة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي، حزمة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت، على وجه الخصوص، شركة غازبروم بنك وستة من الشركات الأجنبية التابعة لها.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا من مخاطر فرض عقوبات كبيرة على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام التحويل المالي الروسي.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
20:24 GMT
وبلغ متوسط سعر الغاز في أوروبا عام 2023 نحو 460 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وكانت الأسعار مستقرة غالباً في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسطها نحو 310 دولارات في الربع الأول ونحو 355 دولارًا في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع مستوى مايو/ أيار ويونيو/حزيران 2021.
وارتفع متوسط الأسعار في الربع الثالث إلى 405 دولارات.
في الوقت نفسه، انخفض سعر الغاز في نهاية فبراير/ شباط 2024 لفترة وجيزة إلى ما دون 250 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وارتفع في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ما فوق 500 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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