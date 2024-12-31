https://sarabic.ae/20241231/توقف-نقل-الغاز-الروسي-إلى-الاتحاد-الأوروبي-عبر-أوكرانيا-1096373102.html

توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "غازبروم" عن توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني، مع انتهاء صلاحية... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T23:16+0000

2024-12-31T23:16+0000

2024-12-31T23:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg

وسيحرم هذا التوقف السوق الأوروبية من حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المتوقع أن يصبح "التيار البلقاني" المصدر الوحيد للغاز الروسي لأوروبا.وانتهى العقد بين "غازبروم" و"نفتوغاز أوكرانيا"، الذي تم توقيعه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمدة خمس سنوات، مع نهاية عام 2024. وبموجب الاتفاقية، توقفت الإمدادات عبر هذا المسار رسميًا. وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت مرارًا أنها لا تنوي تمديد هذا الاتفاق.4.5% من استهلاك الاتحاد الأوروبيوفي عام 2024، نقلت "غازبروم" عبر هذا المسار حوالي 15.5 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.وكانت كل من مولدوفا وأربع دول أوروبية هي المستفيدة الرئيسية: سلوفاكيا، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك. وكان الغاز الأوكراني يشكل المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز في كل من النمسا وسلوفاكيا ومولدوفا.والآن، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على "التيار البلقاني" كمسار رئيسي للغاز الروسي، إذ يستقبل هذا المسار الغاز من "التيار التركي" ويوفر حوالي 14-15 مليار متر مكعب سنويًا لعدد من الدول الأوروبية، منها رومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك، والمجر.ارتفاع أسعار الغازويرى الخبراء أن جزءًا من الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر أوكرانيا يمكن تحويله إلى المسار التركي، بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار متر مكعب سنويًا، ما يتيح لسلوفاكيا والنمسا استلام إمداداتها عبر هذا المسار.وأشار خبراء إلى أن توقف العبور عبر أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وظهور اختلالات في السوق الأوروبية.ومع ذلك، يبقى هناك إمكانية لاستمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا حتى في غياب اتفاق جديد بين موسكو وكييف، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة.سيناريوهات لاستمرار النقلالسيناريو الأول: استمرار شروط النقل ونقل ملكية الغاز دون تغيير، بحيث تقوم شركة أوروبية غير مرتبطة بـ"غازبروم" بحجز السعات اللازمة.السيناريو الثاني: نقل نقطة تسليم ملكية الغاز من الحدود الأوكرانية-الأوروبية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.السيناريو الثالث: اعتبار دولة أخرى هي المنشأ القانوني للغاز الروسي، حيث تقوم "غازبروم" ببيع كميات من الغاز داخل السوق الروسية لتغطية الطلب الأوروبي.

https://sarabic.ae/20241227/سلوفاكيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يزيد-من-ضعف-الاقتصاد-الأوروبي-1096256359.html

https://sarabic.ae/20241228/إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-ما-هي-خسائر-كييف-من-دون-نقل-الغاز-1096274655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا