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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241231/توقف-نقل-الغاز-الروسي-إلى-الاتحاد-الأوروبي-عبر-أوكرانيا-1096373102.html
توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غازبروم" عن توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني، مع انتهاء صلاحية... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T23:16+0000
2024-12-31T23:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وسيحرم هذا التوقف السوق الأوروبية من حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المتوقع أن يصبح "التيار البلقاني" المصدر الوحيد للغاز الروسي لأوروبا.وانتهى العقد بين "غازبروم" و"نفتوغاز أوكرانيا"، الذي تم توقيعه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمدة خمس سنوات، مع نهاية عام 2024. وبموجب الاتفاقية، توقفت الإمدادات عبر هذا المسار رسميًا. وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت مرارًا أنها لا تنوي تمديد هذا الاتفاق.4.5% من استهلاك الاتحاد الأوروبيوفي عام 2024، نقلت "غازبروم" عبر هذا المسار حوالي 15.5 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.وكانت كل من مولدوفا وأربع دول أوروبية هي المستفيدة الرئيسية: سلوفاكيا، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك. وكان الغاز الأوكراني يشكل المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز في كل من النمسا وسلوفاكيا ومولدوفا.والآن، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على "التيار البلقاني" كمسار رئيسي للغاز الروسي، إذ يستقبل هذا المسار الغاز من "التيار التركي" ويوفر حوالي 14-15 مليار متر مكعب سنويًا لعدد من الدول الأوروبية، منها رومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك، والمجر.ارتفاع أسعار الغازويرى الخبراء أن جزءًا من الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر أوكرانيا يمكن تحويله إلى المسار التركي، بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار متر مكعب سنويًا، ما يتيح لسلوفاكيا والنمسا استلام إمداداتها عبر هذا المسار.وأشار خبراء إلى أن توقف العبور عبر أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وظهور اختلالات في السوق الأوروبية.ومع ذلك، يبقى هناك إمكانية لاستمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا حتى في غياب اتفاق جديد بين موسكو وكييف، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة.سيناريوهات لاستمرار النقلالسيناريو الأول: استمرار شروط النقل ونقل ملكية الغاز دون تغيير، بحيث تقوم شركة أوروبية غير مرتبطة بـ"غازبروم" بحجز السعات اللازمة.السيناريو الثاني: نقل نقطة تسليم ملكية الغاز من الحدود الأوكرانية-الأوروبية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.السيناريو الثالث: اعتبار دولة أخرى هي المنشأ القانوني للغاز الروسي، حيث تقوم "غازبروم" ببيع كميات من الغاز داخل السوق الروسية لتغطية الطلب الأوروبي.
https://sarabic.ae/20241227/سلوفاكيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يزيد-من-ضعف-الاقتصاد-الأوروبي-1096256359.html
https://sarabic.ae/20241228/إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-ما-هي-خسائر-كييف-من-دون-نقل-الغاز-1096274655.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

23:16 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلنت شركة "غازبروم" عن توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني، مع انتهاء صلاحية العقد المبرم بين الطرفين.
وسيحرم هذا التوقف السوق الأوروبية من حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المتوقع أن يصبح "التيار البلقاني" المصدر الوحيد للغاز الروسي لأوروبا.
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سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
27 ديسمبر, 18:19 GMT
وانتهى العقد بين "غازبروم" و"نفتوغاز أوكرانيا"، الذي تم توقيعه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمدة خمس سنوات، مع نهاية عام 2024. وبموجب الاتفاقية، توقفت الإمدادات عبر هذا المسار رسميًا. وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت مرارًا أنها لا تنوي تمديد هذا الاتفاق.

4.5% من استهلاك الاتحاد الأوروبي

وفي عام 2024، نقلت "غازبروم" عبر هذا المسار حوالي 15.5 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.
وكانت كل من مولدوفا وأربع دول أوروبية هي المستفيدة الرئيسية: سلوفاكيا، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك. وكان الغاز الأوكراني يشكل المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز في كل من النمسا وسلوفاكيا ومولدوفا.
والآن، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على "التيار البلقاني" كمسار رئيسي للغاز الروسي، إذ يستقبل هذا المسار الغاز من "التيار التركي" ويوفر حوالي 14-15 مليار متر مكعب سنويًا لعدد من الدول الأوروبية، منها رومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك، والمجر.

ارتفاع أسعار الغاز

ويرى الخبراء أن جزءًا من الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر أوكرانيا يمكن تحويله إلى المسار التركي، بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار متر مكعب سنويًا، ما يتيح لسلوفاكيا والنمسا استلام إمداداتها عبر هذا المسار.
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟
28 ديسمبر, 11:31 GMT
وأشار خبراء إلى أن توقف العبور عبر أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وظهور اختلالات في السوق الأوروبية.
ومع ذلك، يبقى هناك إمكانية لاستمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا حتى في غياب اتفاق جديد بين موسكو وكييف، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة.

سيناريوهات لاستمرار النقل

السيناريو الأول: استمرار شروط النقل ونقل ملكية الغاز دون تغيير، بحيث تقوم شركة أوروبية غير مرتبطة بـ"غازبروم" بحجز السعات اللازمة.
السيناريو الثاني: نقل نقطة تسليم ملكية الغاز من الحدود الأوكرانية-الأوروبية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.
السيناريو الثالث: اعتبار دولة أخرى هي المنشأ القانوني للغاز الروسي، حيث تقوم "غازبروم" ببيع كميات من الغاز داخل السوق الروسية لتغطية الطلب الأوروبي.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:01 GMT
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